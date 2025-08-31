در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
افتتاح طرحهای بهزیستی آذربایجانغربی در هفته دولت/ اجرای ۱۴۲ طرح اشتغالزایی در استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی از افتتاح چندین پروژه عمرانی و اشتغالزایی در هفته دولت خبر داد.
رسول بابایان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در این هفته ۳۲ واحد مسکونی مددجویی، ساختمان اداره بهزیستی چهاربرج میاندوآب و ۱۴۲ طرح اشتغالزایی در استان اجرا شده است.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات اشتغالزایی افزود:وامهای ۱۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد در اختیار مددجویان قرار گرفته است. همچنین برای نخستینبار امکان دریافت تسهیلات برای معلولان بستری فراهم شده که در گذشته این امکان وجود نداشت.
انرژی خورشیدی برای توانمندسازی معلولان
بابایان از اجرای طرح پنلهای خورشیدی خبر داد و گفت:با همکاری منابع طبیعی و بسیج سازندگی، پنج هکتار زمین برای احداث مزرعه خورشیدی اختصاص یافته است که منبع درآمد پایدار برای ۶۰۰ معلول خواهد بود.
مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی در ادامه تأکید کرد:در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار پرونده فعال در حوزه زنان سرپرست خانوار داریم و خوشبختانه هیچ فردی پشتنوبت پذیرش نیست. این افراد علاوه بر دریافت مستمری، از بیمه درمانی برخوردارند و بخشی نیز بیمه تأمین اجتماعی دارند.
وی درباره وضعیت کودکان کار و خیابان گفت: بهزیستی خدمات حمایتی، آموزشی و مشاورهای به این کودکان ارائه میکند و در صورت نیاز، با حکم قضایی به مراکز شبانهروزی سپرده میشوند.
بابایان همچنین از فعالیت اورژانس اجتماعی در استان خبر داد و افزود:اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ به صورت شبانهروزی آماده مداخله در موارد مربوط به زنان و کودکان در معرض آسیب است.
به گفته وی، در حال حاضر ۶۵ هزار پرونده توانبخشی در استان فعال است که شامل ۸۷ هزار فرد دارای معلولیت میشود.در مجموع حدود ۲۸۵ هزار نفر در آذربایجانغربی از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند.
بابایان با اشاره به فعالیت مراکز توانبخشی و نگهداری گفت:۳۱ مرکز توانبخشی در استان فعال است و حدود یکهزار و ۶۰۰ نفر را پوشش میدهند. همچنین ۲۱ مرکز نگهداری با ظرفیت ۳۳۰ کودک بیسرپرست و بدسرپرست فعالیت دارد.
مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی در پایان خاطرنشان کرد:پرداخت مستمری تنها بخشی از حمایتهاست. سیاست اصلی ما ایجاد شغل و توانمندسازی پایدار مددجویان است تا کیفیت زندگی آنان بهطور واقعی ارتقا یابد.