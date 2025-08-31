رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران خبر داد:
کشف ۷۷ ماینر غیرمجاز از یک کارگاه تولیدی در ساری
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، از کشف ۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در یکی از کارگاههای تولیدی شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس مازندران، سرهنگ خورشاد با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر استخراج رمز ارز در یکی از کارگاههای تولیدی در شهرستان ساری، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و شناسایی این کارگاه تولیدی، ماموران با هماهنگی قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری نماینده شرکت توزیع برق به آدرس اعلامی اعزام و در بازدید از این کارگاه تولیدی، ۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه خاطر نشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی ماینرهای مکشوفه ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. در این خصوص متهم شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ خورشاد همچنین از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع رسانی کنند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.