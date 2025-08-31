کشف ۷۷ ماینر غیرمجاز از یک کارگاه تولیدی در ساری

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس مازندران، سرهنگ خورشاد با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر استخراج رمز ارز در یکی از کارگاههای تولیدی در شهرستان ساری، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و شناسایی این کارگاه تولیدی، ماموران با هماهنگی قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری نماینده شرکت توزیع برق به آدرس اعلامی اعزام و در بازدید از این کارگاه تولیدی، ۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه خاطر نشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی ماینرهای مکشوفه ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. در این خصوص متهم شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ خورشاد همچنین از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع رسانی کنند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

