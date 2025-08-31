توزیع بیش از ۱۲ هزار بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان نیازمند اصفهان
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در دومین مرحله از پویش «جشن عاطفهها»، ۱۲ هزار و ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان نیازمند استان توزیع میشود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کریم زارع در حاشیه اجرای دومین مرحله توزیع لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان نیازمند اظهار کرد: این بستهها متناسب با مقاطع تحصیلی آماده شده که شامل ۳ هزار و ۷۵۰ بسته برای مقطع ابتدایی اول، ۳ هزار و ۷۵۰ بسته برای ابتدایی دوم و ۵ هزار بسته برای دانشآموزان مقاطع متوسطه است.
وی با اشاره به تأمین اعتبار بیش از ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان برای اجرای این مرحله افزود: این اعتبار با مشارکت خیران فراهم شده تا هیچ دانشآموزی در استان از تحصیل بازنماند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد: بیشترین حجم توزیع بستههای آموزشی در مناطق محروم و شهرستانهای کمبرخوردار انجام میشود.
زارع با اشاره به پویش ملی «جشن عاطفهها» گفت: این رویداد هر سال در آستانه سال تحصیلی برگزار میشود تا کودکان در هیچ نقطهای از کشور به دلیل فقر از تحصیل محروم نشوند.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که کودک نیازمند اصفهانی با همان اشتیاقی راهی مدرسه شود که یک دانشآموز بیدغدغه کیفش را برمیدارد.
به گفته مسئولان کمیته امداد، لبخند دانشآموزانی که دفتر و مداد نو در دست دارند، نشاندهنده موفقیت این پویش است؛ اقدامی که تنها توزیع چند بسته نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده و تحقق رویاهای کودکان محروم به شمار میآید.