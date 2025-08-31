به گزارش ایلنا از اصفهان، ابراهیم معتمدی با بیان اجرای طرح گازرسانی به هفت روستای خوشه «اسلام آباد موگویی» با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال، خاطرنشان کرد: این پروژه که یکی از مطالبات مهم و دیرینه مسوولان فریدونشهر بود، با خط انتقال ۵۰ کیلومتری و برای دسترسی اهالی آن روستاها به سوخت پایدار، به اتمام رسید.

وی بیان کرد: اجرای این طرح نه تنها موجب رفاه و آسایش مردم در طول سال و به ویژه فصل سرما می شود، بلکه در کاهش هزینه‌های ساکنان آن منطقه، جلوگیری از قطع درختان جنگلی و حفظ محیط زیست نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.

معاون استانداری اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری فریدونشهر در سال جاری اقدامات متعدد عمرانی را با هدف افزایش رفاه عمومی شهروندان انجام داده است، گفت: از جمله این طرح ها که با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال انجام شده است، می توان احداث هشت هزار مترمربع پیاده رو، ساخت پارک، بهسازی مسیل «چشمه لاکپشتی» و نصب پلاک های پستی را نام برد.

وی با بیان اختصاص ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) فریدونشهر برای احداث ۲۰ واحد مسکونی مددجویی و ساخت ۴۸ نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی در این شهرستان، افزود: ساخت مسکن در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تأمین سرپناه مناسب برای خانواده‌های نیازمند، انجام گرفته است.

معتمدی افزود: با بهره‌برداری از این واحدها، بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش این دستگاه، از دغدغه‌ تامین مسکن رهایی یافته و با امید و آرامش بیشتری به ادامه زندگی و تلاش برای خودکفایی خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی موجب کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب طبیعت می شود، تصریح کرد: این عمل نقش مهمی نیز در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاستن خاموشی ها، ایجاد اشتغال و تأمین انرژی پایدار در کشور، ایفا می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با اشاره به صرف ۱۸۷ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های مخابراتی در فریدونشهر، بیان کرد: این اقدامات، ارتقای سایت های شهر برف انبار، نصب و راه اندازی سایت همراه اول در روستای «زمستانه» و نیز نصب فیبر نوری به طول یک و نیم کیلومتر در این شهرستان را شامل می‌شود.

وی با بیان احداث ۲ مخزن ذخیره آب ۵۰۰ متر مکعبی، اصلاح شبکه آب آشامیدنی به طول چهار هزار ۶۰۰ متر در روستاها و یک هزار و ۸۰۰ متر در شهر و همچنین ایجاد ۲ هزار و ۵۵۰ متر شبکه جدید توسط آبفای فریدونشهر، گفت: این طرح ها با اعتبار ۱۷۷ میلیارد ریال به اجرا در آمده است.

معتمدی با اشاره به اینکه اجرای طرح مذکور موجب کاهش هدررفت آب، استفاده بهینه از منابع آبی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد شد، خاطرنشان کرد: این اقدام سطح بهداشت عمومی و رفاه اجتماعی را نیز افزایش می دهد.

