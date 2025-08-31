مدیران برای دریافت مشکلات مردم حضور میدانی داشته باشند

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز یکشنبه در بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی افزود: جشنواره شهید رجایی بهانه ای است تا عملکرد دستگاه های اجرایی به نمایش گذاشته شود و از دستگاه هایی که رضایتمندی بیشتری دارند، قدردانی شود.

وی با تاکید بر اینکه در این مسیر بارها اعلام شده که تمرکز بر دولت و مدیریت محلی باشد اظهار کرد: هدف این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، استان همدان به یک مدل موفق در حوزه مدیریت محلی تبدیل شود.

استاندار همدان تخصص و کارآمدی را یکی از شاخص های مدیریتی عنوان کرد و افزود: مدیران باید با انگیزه عمل کنند و در بین مردم باشد و به کارها به حضور میدانی خود سرعت ببخشد.

ملانوری شمسی با بیان اینکه یک مدیر با انگیزه باید تحرک داشته باشد و به کارها سرعت ببخشدگفت: یکی از شاخص های مدیریتی تعامل و اخلاق مداری است .

استاندار همدان ادامه داد: این مردم فارغ از همه نگرانی ها در جنگ ۱۲ روزه پای کشور و نظام و مسولان ایستادند و ابرو و عزت ما در گرو این پشتیبانی ها است و ما حق نداریم به مردمی که اینگونه پای ما ایستادند، بداخلاقی کنیم.

ملانوری با اشاره به شهادت رسیدن جوانان در جنگ ۱۲ روزه افزود: برای مردمی که اینگونه فرزندانشان را فدای نظام و انقلاب کردند نباید بداخلاقی کرد.

وی با اشاره به طراحی نمایشگاه مجازی عملکرد دولت ادامه داد: نمایشگاه مجازی قرار است یک بانک اطلاعاتی باشد که باید همیشه بروزرسانی شود.

وی افزود: باید علم را به روز و از توانمندی ها و فناوری جدید استفاده کرد که این نوع نمایشگاه ها اتصال به دانش است.

انتهای پیام/