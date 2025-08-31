به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۹۰میلیارد تومان در حال اجراست که شامل ساخت لاگون‌های ذخیره اضطراری، ایستگاه پمپاژ، حوضچه‌های ته‌نشینی، ابنیه و تجهیزات مکانیکی می‌شود.

به گفته عباس برنهاد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و بخش عمده تجهیزات خریداری شده است که نصب آن‌ها در حال انجام است.

وی تصریح کرد:اجرای لاگون های ذخیره اضطراری ،حوضچه های هوادهی و ته نشینی به پایان رسیده و مراحل تکمیل ساختمان تاسیسات نیز با سرعت در حال انجام است.

برنهاد با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی این پروژه افزود: بهره‌برداری از طرح، ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز را به‌ دوبرابر ظرفیت افزایش می‌دهد و پاسخگوی نیازهای فعلی و آینده واحدهای صنعتی خواهد بود.

وی تأکید کرد: این پروژه علاوه بر ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و بهداشتی، زیرساخت‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک صنعتی بزرگ شیراز فراهم می‌کند و نقش مهمی در تقویت جایگاه این قطب صنعتی دارد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی، این طرح در مراحل پایانی قراردارد و در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

