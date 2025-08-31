خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس خبرداد؛

پیشرفت ۹۰ درصدی طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شیراز

فرماندار شیراز در بازدید از شهرک صنعتی بزرگ شیرازکه با همراهی مدیر کل صنعت معدن و تجارت فارس و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی انجام شد روند اجرای طرح ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرک را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۹۰میلیارد تومان در حال اجراست که شامل ساخت لاگون‌های ذخیره اضطراری، ایستگاه پمپاژ، حوضچه‌های ته‌نشینی، ابنیه و تجهیزات مکانیکی می‌شود.

به گفته عباس برنهاد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و بخش عمده تجهیزات خریداری شده است که  نصب آن‌ها در حال انجام است.

وی تصریح کرد:اجرای لاگون های ذخیره اضطراری ،حوضچه های هوادهی و ته نشینی به پایان رسیده و مراحل تکمیل ساختمان تاسیسات نیز با سرعت در حال انجام است.

برنهاد با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی این پروژه افزود: بهره‌برداری از طرح، ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز را به‌ دوبرابر ظرفیت افزایش می‌دهد و پاسخگوی نیازهای فعلی و آینده واحدهای صنعتی خواهد بود.

وی تأکید کرد: این پروژه علاوه بر ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و بهداشتی، زیرساخت‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک صنعتی بزرگ شیراز فراهم می‌کند و نقش مهمی در تقویت جایگاه این قطب صنعتی دارد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی، این طرح در مراحل پایانی قراردارد  و در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

