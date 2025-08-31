ذخیره سد اکباتان به نیمه رسید

به گزارش ایلنا از همدان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به گزارش بارش های استان در سال آبی 1403-1404 گفت: میزان بارندگی تجمعی در سال آبی جاری در استان همدان برابر 285 میلی متر است، درحالی که میزان بارندگی تجمعی سال آبی گذشته در بازه زمانی مشابه برابر 407 میلی متر گزارش شده است.

اخلاص مند با بیان اینکه متوسط بارندگی بلند مدت در بازه زمانی مشابه در استان همدان برابر 344 میلی متر است، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهد کاهش 30 درصدی تغییرات بارندگی نسبت به سال آبی گذشته و کاهش 17 درصدی نسبت به متوسط بلندمدت هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش در استان همدان در محدود مطالعاتی نهاوند، حوضه کرخه، ایستگاه مطالعاتی وراینه ثبت شده است، گفت: میزان بارش باران در این ایستگاه 434 میلی متر می باشد که نسبت به سال گذشته 27 درصد و نسبت به بلند مدت 21 درصد کاهش داشته است.

اخلاص مند کمترین میزان بارش را در محدود مطالعاتی رزن قهاوند حوضه قره چای ایستگاه های قهاوند با میزان 208 میلی متر دانست و افزود: میزان بارش باران در این ایستگاه به نسبت سال گذشته 30 درصد با میزان بارش 349 میلیمتر و به نسبت بلند مدت 17 درصد با میزان بارش 254 میلمتر کاهش ثبت شده است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان در خصوص ایستگاه سد اکباتان نیز افزود: ایستگاه سد اکباتان در محدود مطالعاتی همدان بهار حوضه آبریز قره چای با متوسط بارش 262 میلی متر است که نسبت به سال گذشته 32 درصد و نسبت به بلند مدت 386 درصد کاهش داشته است.

وی میزان ذخیره سد اکباتان را در حال حاضر 50 درصد یاد کرد و افزود: میزان ذخیره آب سد اکباتان در حال حاضر کمتر از 17 میلیون متر مکعب و در سال گذشته همین زمان 23 میلیون متر مکعب بوده است.

اخلاص مند ضمن درخواست از شهروندان به مدیریت مصرف، تصریح کرد: حجم ذخیره سد اکباتان به نصف کاهش پیدا کرده و می بایست با ذخیره مناسبی در سد اکباتان، وارد سال آبی جدید شویم، تا در صورت تداوم خشکسالی در سال آبی آتی مشکلی جهت تامین آب شرب شهر همدان وجود نداشته باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان میطلبد مردم در تمام بخش مدیریت مصرف را در سر لوحه زندگی خود قرار دهند، و خادمین خود را دراین شرکت جهت تامین آب ، علی الرغم خشکسالی ها متوالی یاری نمایند.

