سیدسعید شاهرخی روز یکشنبه نهم شهریور ماه در دیدار با مدیرعامل بانک رفاه کشور بیان کرد: بر اساس برنامه راهبردی، موظف هستیم که پروژه‌های راهبردی را به نتیجه برسانیم و به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها نیازمند تامین مالی است.

وی ادامه داد: سفر مدیرعامل بانک رفاه به استان را به فال نیک گرفته و راه و روش‌های مختلفی برای تامین منابع مالی پروژه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی و درمانی ارائه شد که قول مساعد جهت تامین مالی داده شد.

شاهرخی تاکید کرد: بانک رفاه فرصت خوبی برای مردم و تولیدکنندگان ایجاد کرده و در استان لرستان باید این فرصت را غنیمت شمرده و از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط بانک رفاه استفاده کنیم تا بتوانیم طرح‌های پیشران را تامین مالی کنیم.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: متقاضیان زیادی در صف تسهیلات فرزندآوری و ازدواج داریم که بانک رفاه خوب عمل کرده و سهمیه خودش را تامین کرده البته سایر بانک‌ها هم باید کمک کنند و انتظار ما و مردم بیشتر از این است و قول دادند که در این زمینه کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بانک رفاه قول مساعد داد که در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به مدیریت استان کمک کنند.

