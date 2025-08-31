استاندار لرستان تاکید کرد؛
استفاده از ظرفیت بانک رفاه جهت تامین سرمایه پروژههای راهبردی استان
استاندار لرستان گفت: باید از ظرفیت ایجاد شده توسط بانک رفاه در جهت تامین سرمایه پروژههای راهبردی استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدسعید شاهرخی روز یکشنبه نهم شهریور ماه در دیدار با مدیرعامل بانک رفاه کشور بیان کرد: بر اساس برنامه راهبردی، موظف هستیم که پروژههای راهبردی را به نتیجه برسانیم و به نتیجه رسیدن این پروژهها نیازمند تامین مالی است.
وی ادامه داد: سفر مدیرعامل بانک رفاه به استان را به فال نیک گرفته و راه و روشهای مختلفی برای تامین منابع مالی پروژههای مختلف عمرانی، بهداشتی و درمانی ارائه شد که قول مساعد جهت تامین مالی داده شد.
شاهرخی تاکید کرد: بانک رفاه فرصت خوبی برای مردم و تولیدکنندگان ایجاد کرده و در استان لرستان باید این فرصت را غنیمت شمرده و از ظرفیتهای ایجاد شده توسط بانک رفاه استفاده کنیم تا بتوانیم طرحهای پیشران را تامین مالی کنیم.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: متقاضیان زیادی در صف تسهیلات فرزندآوری و ازدواج داریم که بانک رفاه خوب عمل کرده و سهمیه خودش را تامین کرده البته سایر بانکها هم باید کمک کنند و انتظار ما و مردم بیشتر از این است و قول دادند که در این زمینه کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بانک رفاه قول مساعد داد که در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به مدیریت استان کمک کنند.