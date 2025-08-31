خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت بیش از ۳ میلیارد تومانی ملوان

محکومیت بیش از ۳ میلیارد تومانی ملوان
کد خبر : 1680344
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه ملوان از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال با محکومیت بیش از ۳ میلیارد تومانی رو به رو شد.

به گزارش ایلنا ازبندرانزلی و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

در پرونده شکایت ابوالفضل علایی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۱۳ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۵ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۷۱۲ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت الیاس عفادله از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 باتوجه به شکایت سهیل فداکار از باشگاه ملوان بندرانزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۴ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۴۳ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت میلاد خدایی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۳۸ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر