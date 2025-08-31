باند جعل و کلاهبرداری در غرب مازندران متلاشی شد

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر کلاهبرداری از مردم در غرب استان، موضوع در دستور کار ویژه مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی مشخص شد که اعضای یک باند حرفه ای با جعل نامه و امضای مقامات عالی قضایی در خصوص موضوعات مرتبط با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به دریافت وجوه کلان از مردم اقدام می کنند.

پوریانی، کلاهبرداری، غصب عنوان وکیل، جعل اسناد و تحصیل مال از طریق نامشروع را از جمله برخی عناوین اتهامی متهمین عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع، با رصد دقیق اطلاعاتی مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران، تا امروز 5 نفر در این پرونده دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی در خصوص شناساسایی مرتبطین احتمالی نیز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه تاکنون در این پرونده حدود 18 میلیارد تومان از مردم در تهران و غرب مازندران کلاهبرداری شده است، تاکید کرد: در این راستا پرونده قضایی در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر تشکیل و متهمین با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند.

پوریانی تصریح کرد: برخورد دادگستری مازندران با افرادی که با اقدامات خود باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی شوند، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

