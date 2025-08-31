نایب رئیس مجلس:
اقدامات خوبی در حال اجراست اما به درستی به مردم منتقل نمیشود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق درباره خدمات انجام شده در استان همدان، گفت: اقدامات بزرگ عمرانی در سراسر کشور در حال اجراست، اما به درستی به مردم منتقل نمیشود.
به گزارش ایلنا از همدان، حمیدرضا حاجیبابایی در جشنواره شهید رجایی با اشاره به خدمات و اقدامات انجام شده در استان و شکل گیری پروژه های بزرگعمرانی گفت: این اقدامات بزرگ در همه جای کشور در حال انجام است، اما متاسفانه اطلاعرسانی خوبی در این حوزه صورت نمیگیرد پس باید شبانه روزی کارهایی که انجام شده را بیان کنیم و در کنار آن کارهای نشده را هم بگوییم.
وی افزود: این نظام با صلابت در مسیر درست گامبرمیدارد، اما در بیان خدمات و کارهای انجام شده مشکل دارد، هرچند گاهی کارهای انجام شده هم وارد حاشیه شده و آن نقطه قوت تبدیل به نقطه ضعف میشود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عقلانیت در استان حاکم است، مطرح کرد: کمترین حاشیهها در استان وجود دارد، چرا که ما مسئولان با هم به راحتی صحبت میکنیم تا هر قدمی که برداشته میشود، مثبت باشد.
وی بیان کرد: افزایش هزار هکتار در حوزه زیر ساختی در یک شهرک صنعتی کار بسیار بزرگی است که به راحتی انجام نشده است هرچند ما مشکلاتی داریم مانند گرانیهای کمرشکن که هر کاری انجام میدهیم را تحت الشعاع قرار میدهد.
حاجیبابایی با اشاره به اینکه مدیران بیشتر از هر کسی میتوانند اقدامات را تبیین کنند، ادامه داد: در طول این مدت که انقلاب شده تنها در شهرستان همدان کارهای بسیار بزرگی فقط در حوزه آب و فاضلاب انجام شده است که رقم اجرای این پروژه های بسیار زیاد است.
وی بیان کرد: کشور ما امروز در یک جایگاه قدرتمند و بینالمللی قرار گرفته و هماوردی تنگاتنگ و همهجانبهای را با قدرتهای بینالمللی دارد و اینکه رهبر معظم انقلاب مکرر از وحدت صحبت میکنند برای این است که در یک موقعیت ویژه بینالمللی قرار گرفتیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این هماوردی کلید فتح و پیروزی فرصت است فرصتی که دنیا را به سمتی میبرد که شاید در 6 ماه آینده اتفاقات گوناگونی در جهان رخ خواهد دهد، فرصت به ما کمک میکند که نوک تیز عملیات بین المللی قدرتهای بزرگ با جمهوری اسلامی را تبدیل به حرکت بینالمللی کرده و هجمه دشمنان به سمت ایران را از بین ببریم.
وی مطرح کرد:این مسیر تاکتیکهای خود را دارد و آنهایی که در حال تصمیمگیری هستند نیازمند به حمایت هستند، پس برای عبور از این معبر نیاز به ایرانی قدرتمند داریم. بنابراین هرکار و هر حرفی که این اتحاد را تحتالشعاع قرار دهد مغایر با سخنان رهبر انقلاب، منافع ملی و ایران بزرگ است.