از ابتدای سال تاکنون،
اهدای بیش از ۴۰ هزار واحد خون در گیلان
مدیر پزشکی انتقال خون گیلان گفت: ۴۰ هزار و ۳۸۶ واحد خون درگیلان برای کمک به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش ایلنا از رشت،مدیر پزشکی انتقال خون گیلان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ هزار و ۳۸۶ واحد خون در گیلان برای کمک به بیماران نیازمند اهدا شده گفت: این میزان اهدای خون، ۲ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
گیتی ایزددوست با بیان اینکه گیلان جزو ۱۰ استان برتر اهدای خون در کشور و همچنین در زمینه مصرف خون جزو ۵ استان نخست کشور است از اهدا کنندگان خواست با اهدای خون به کمک بیماران نیازمند بشتابند.
وی بیشترین نیاز به گروههای خونی را، گروههای O منفی، O مثبت و A مثبت اعلام کرد.