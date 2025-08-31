خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از ابتدای سال تاکنون،

اهدای بیش از ۴۰ هزار واحد خون در گیلان

اهدای بیش از ۴۰ هزار واحد خون در گیلان
کد خبر : 1680294
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر پزشکی انتقال خون گیلان گفت: ۴۰ هزار و ۳۸۶ واحد خون درگیلان برای کمک به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش ایلنا از رشت،مدیر پزشکی انتقال خون گیلان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ هزار و ۳۸۶ واحد خون در گیلان برای کمک به بیماران نیازمند اهدا شده گفت: این میزان اهدای خون، ۲ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

گیتی ایزددوست با بیان اینکه گیلان جزو ۱۰ استان برتر اهدای خون در کشور و همچنین در زمینه مصرف خون جزو ۵ استان نخست کشور است از اهدا کنندگان خواست با اهدای خون به کمک بیماران نیازمند بشتابند.

وی بیشترین نیاز به گروه‌های خونی را، گروه‌های O منفی، O مثبت و A مثبت اعلام کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر