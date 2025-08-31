مدیرکل اتباع استانداری البرز:
طرح ساماندهی اتباع خارجی به پیشرفت ۹۸ درصدی رسید
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز از شناسایی و طرد حدود ۱۵۱ هزار تبعه غیرمجاز طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: طرح ساماندهی اتباع خارجی در این استان به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده است.
به گزارش ایلنا از البرز، دهقانشیری، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز، گفت: ساماندهی اتباع خارجی از ابتدای استقرار دولت وفاق ملی با جدیت در سطح کشور آغاز شد و استان البرز نیز توانسته در این زمینه به موفقیتهای چشمگیری دست یابد.
وی با اشاره به اجرای گسترده طرح جمعآوری و طرد اتباع غیرمجاز در البرز افزود: در ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۵۱ هزار تبعه غیرمجاز در استان شناسایی و از کشور طرد شدند. این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان دولت چهاردهم و با همکاری دستگاههای انتظامی و امنیتی صورت گرفت و موجب کاهش محسوس تهدیدهای امنیتی و اجتماعی در استان شد.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز ادامه داد: روند شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز در تمامی شهرستانهای استان به صورت روزانه و مستمر در حال اجراست و تا دستیابی به ساماندهی کامل ادامه خواهد داشت.
دهقانشیری با بیان اینکه البرز تاکنون به پیشرفت ۹۸ درصدی در اجرای طرح ساماندهی اتباع رسیده است، تصریح کرد: «این دستاورد مرهون عزم جدی دولت چهاردهم، حمایتهای استاندار البرز و همراهی نیروهای انتظامی و امنیتی است.