خبرگزاری کار ایران
پایان عملیات تصویربرداری سه‌بعدی و ۳۶۰ درجه معابر شهرهمدان

پایان عملیات تصویربرداری سه‌بعدی و ۳۶۰ درجه معابر شهرهمدان
بارگذاری تصاویر پانوراما ۱۴۰۴ در سامانه «شهرنما»

شهرداری همدان با پایان عملیات تصویربرداری سه‌بعدی و ۳۶۰ درجه معابر شهر، سامانه الکترونیک «شهرنما» را به جدیدترین داده‌های بصری شهری مجهز کرد. این سامانه علاوه بر تقویت نظارت بر ساخت‌وساز و مدیریت شهری، خدمات هوشمند و غیرحضوری را برای شهروندان و اصناف به ویژه مشاورین املاک فراهم می‌کند و زمینه معاملات شفاف و دسترسی آزاد به اطلاعات شهری را ایجاد می‌کند.

به گزارش ایلنا از همدان، سید مسعود حسینی، از پایان تصویربرداری سه‌بعدی معابر شهر همدان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت که تصاویر جدید در سامانه شهرداری الکترونیک همدان به آدرس esup.hamedan.ir و در زیرسامانه «شهرنما» بارگذاری شده و تصاویر ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ به صورت همزمان برای شهروندان قابل مشاهده است.

وی افزود که این سامانه برای نخستین بار در سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد اما به دلیل تغییرات معابر و نمای ساختمان‌ها، پروژه تصویربرداری و به‌روزرسانی مجدد انجام شد. شهردار همدان عنوان کرد: در این مرحله بیش از یک میلیون تصویر با پیمایش حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از معابر شهری و باغات حریم شهر برداشت و بارگذاری شده است و شهروندان می‌توانند تصاویر هر دو سال را به صورت مقایسه‌ای مشاهده کنند. این پروژه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری و سایر سازمان‌ها اجرا شده است.

مدیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان،  نیز اظهار داشت که پروژه شهرنما با ایجاد یک پایگاه تصویری جامع و به‌روز، نقش محوری در مدیریت هوشمند شهری ایفا می‌کند و به شهرداری امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر در حوزه‌های مختلف شهری را می‌دهد.

 مدیر پروژه شهرنما و رئیس اداره GIS سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان، گفت : تمامی خیابان‌ها، معابر و ساختمان‌های شهر همدان به‌صورت سه‌بعدی و ۳۶۰ درجه تصویربرداری شده و پس از پایش، در سامانه بارگذاری گردیده است. وی افزود که با اجرای این پروژه، بستری تصویری جامع و به‌روز از معابر و جداره‌های شهری ایجاد شده که دسترسی آسان شهروندان و کارشناسان به داده‌های بصری دقیق را فراهم می‌کند.

صادقی اظهار کرد: سامانه شهرنما امکان بررسی تغییرات معابر و جداره‌ها در طول زمان، پایش وضعیت فضای سبز و آسفالت معابر، صحت‌سنجی عارضه‌های شهری و مبلمان شهری، تحلیل تصویری پراکندگی امکانات شهری و ممیزی املاک تجاری و کاهش خطای انسانی و بازدیدهای حضوری کارشناسان را فراهم می‌کند. این سامانه همچنین در پایش ساخت‌وسازها، تشخیص تخلفات و مغایرت‌های اجرایی، حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و گردشگری مجازی نقش مهمی دارد و امکان دسترسی شهروندان و گردشگران به اطلاعات مکان‌ها و مسیرها را بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم می‌کند.

