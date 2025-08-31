خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت سارق مسلح احشام در دزفول

بازداشت سارق مسلح احشام در دزفول
کد خبر : 1680263
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی دزفول از شناسایی و بازداشت سارق مسلح احشام و کشف یک قبضه سلاح در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ روح اله یاری زاده گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه احشام در دزفول، موضوع دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستورکار پلیس این فرماندهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۰ شهید نادری زیباشهر با برقراری تور‌های ایست بازرسی و گشت‌های هدفمند محسوس و نامحسوس سطح حوزه استحفاظی، خودروی سارقان را مشاهده که پس از متواری شدن و تیراندازی به سمت خودروی پلیس، عوامل انتظامی در اقدامی متقابل و مقتدرانه، پس از رعایت قانون بکارگیری سلاح به سمت آنها تیراندازی که یک نفر از سارقان را زمین گیر و نفر دیگر را دستگیر کردند.

سرهنگ یاری زاده ضمن اشاره به انتقال سارق مجروح به مرکز درمانی بیان داشت: در بازرسی بعمل آمده توسط ماموران یک قبضه سلاح کلت کمری کشف و خودرو سارقان نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به اعتراف متهمان به ۴ فقره سرقت مسلحانه و به عنف احشام در سطح شهرستان، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی متهمین جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و از آن طریق حسب دستور دادستان عمومی و انقلاب دزفول روانه زندان شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر