اقدام فوری برای بهبود وضعیت درمانی بازنشستگان استان

به گزارش ایلنا، علی راستگو امروز نهم شهریورماه در نشست با شرکای تشکل های بازنشستگی و کارگری فارس با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، افزود: جلسات متعددی با سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در تهران برگزار شد که در آن پیگیری‌های جدی برای حل مشکلات بازنشستگان انجام گرفته و قول داده شده است که معوقات از ماه جاری پرداخت شود و بیمه تکمیلی و بیمه عمر نیز تسویه شود.

راستگو به مشکلات بیمارستان‌های استان فارس، به ویژه بیمارستان شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: حدود ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر تحت پوشش هستند و ۳۰ تا ۴۰ درصد تخت‌ها توسط بیماران غیربومی اشغال می‌شود؛ بودجه درمانی تخصیص‌یافته کافی نیست و بسیاری از بازنشستگان قادر به دریافت خدمات مناسب نیستند.

وی افزود: بهترین راهکار، ایجاد شیفت‌های بعد از ظهر و شب در بیمارستان است تا بازنشستگان و خانواده‌های آنان بتوانند به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند. این اقدام کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری را خواهد داشت.

برخی ساخت‌وسازها و تجهیزات نیازمند اصلاح فوری هستند

راستگو با اشاره به کمبود مدیریت و برنامه‌ریزی در برخی پروژه‌های درمانی گفت: برخی ساخت‌وسازها و تجهیزات درمانی بدون برنامه‌ریزی دقیق اجرا شده‌اند که نیازمند اصلاح فوری هستند و باید بر اساس اولویت و نیاز واقعی بیماران انجام شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس همچنین از عملکرد مدیران تامین اجتماعی استان و معاونین تقدیر کرد و اظهار داشت: بازنشستگان و خانواده‌های آنان نیازمند توجه ویژه هستند و باید اطمینان حاصل شود که خدمات درمانی و رفاهی به نحو احسن ارائه می‌شود.

راستگو در ادامه بر ضرورت بازگرداندن شورای عالی تامین اجتماعی به ساختار سابق تأکید کرد و گفت: با بازگرداندن شورای عالی، تصمیم‌گیری‌ها شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد شد و هیئت امنا می‌تواند نقش موثری در نظارت و پیگیری داشته باشد.

ضرورت شفافیت در استفاده از منابع رفاهی و درمانی

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس همچنین به ضرورت شفافیت در استفاده از منابع رفاهی و درمانی و پیگیری مطالبات بازنشستگان از دولت و مجلس اشاره کرد و افزود: بازنشستگان حق دارند خدمات درمانی و رفاهی مناسب دریافت کنند و مسئولان باید این موضوع را در اولویت قرار دهند.

راستگو تأکید کرد که بازنشستگان با مشکلات متعددی از جمله تأمین دارو، دریافت خدمات پزشکی، و مشکلات بانک رفاه مواجه هستند و گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه و افزایش هزینه‌ها، مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از منابع موجود ضروری است.

وی از مسئولان خواست تا نسبت به بهبود وضعیت درمانی استان فارس و بازنشستگان اقدامات فوری انجام دهند و تأکید کرد: با هماهنگی و نظارت دقیق، می‌توان از منابع محدود بیشترین بهره‌وری را داشت و رضایت بازنشستگان را تضمین کرد.

وی از حضور روسای کانون‌های بازنشستگان، بازرسان، رئیس و نایب رئیس هیئت ، خزانه‌دار، دبیر و اعضای هیئت مدیره کانون شوراها و انجمن صنفی کارگران ساختمانی، و هیئت اجرایی خانه کارگر در این نشست قدردانی کرد.

اصلاح عناوین شغلی بدون پشتوانه، تنش میان کارگر و کارفرما ایجاد کرده است

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس نیز دراین نشست با بیان اینکه بخشنامه اصلاح عناوین شغلی بدون پشتوانه کارشناسی تدوین شده و منجر به تنش میان جامعه کارگری و کارفرمایی شده است، خواستار ورود جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع مشکلات و اجرای صحیح سه‌جانبه‌گرایی شد.

بهرام ذنوبی‌تبار با اشاره به حضور خود در سازمان جهانی کار و مشاهده رعایت اصول سه‌جانبه‌گرایی در دیگر کشورها، گفت: رعایت این اصل در استان فارس توسط برخی مدیران اجرایی شده اما در سطح ملی شاهد یک‌جانبه‌گرایی یا دو‌جانبه‌گرایی هستیم و نظرات جامعه کارگری نادیده گرفته می‌شود.

وی با قدردانی از مدیران کل همراه و دلسوز استان خواستار حمایت بیشتر از این مدیران شد و ادامه داد: بخشنامه اصلاح عناوین شغلی که اخیراً ابلاغ شده بدون برنامه‌ریزی و پشتوانه دقیق بوده و حتی برخی شعب تأمین اجتماعی از فرمول آن آگاهی ندارند. این وضعیت موجب شده بسیاری از کارگاه‌ها با مشکل مواجه شوند و برخی کارفرمایان به دلیل هزینه‌های سنگین، تصمیم به تعطیلی واحدهای خود بگیرند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار فارس افزود: در حالی که کارگران و کارفرمایان در این مسئله نقشی نداشته‌اند، بخشنامه مذکور منجر به هزینه‌های چندصد میلیون تومانی برای کارفرمایان شده و فضای کارگری و کارفرمایی را متشنج کرده است.

وی تأکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات نباید به نابودی تولید و فشار مضاعف بر کارگران منجر شود.

ذنوبی‌تبار با اشاره به سوءاستفاده‌ها در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در سال گذشته تنها دو درصد جمعیت کشور از این طریق بازنشسته شدند اما سوءاستفاده‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است؛ باید با اصلاح قانون و جلوگیری از رانت و سوءاستفاده، از صندوق تأمین اجتماعی حمایت شود.

وی همچنین به مشکلات ناشی از حضور مشاوران با دریافتی‌های بالا، استفاده مجدد بازنشستگان در صنایع، ورود کارمندان دولت به شرکت‌های زیرمجموعه شستا در دو سال پایانی خدمت و دریافت حقوق‌های بالا اشاره کرد و خواستار جلوگیری از این روند شد.

به گفته ذنوبی تبار، حذف این هزینه‌های غیرضروری می‌تواند موجب اشتغال‌زایی کارگران جدید و تقویت ورودی‌های صندوق تأمین اجتماعی شود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار فارس با اشاره به افزایش سن بازنشستگی و کاهش ورودی بیمه‌ها گفت: بسیاری از نیروهای کارآمد از شرکت‌ها خارج شده‌اند و همچنین استفاده گسترده از اتباع بیگانه در صنایع، فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است.

وی تأکید کرد: پیشنهادات اصلاحی آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور باید با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار انجام شود و امضاهای غیرمرتبط در پای این پیشنهادات فاقد وجاهت قانونی است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خواستار اصلاح دقیق و قانونی فرآیندها شد و هشدار داد که بی‌توجهی به این موضوعات منجر به افزایش تقلب و فساد خواهد شد.

ذنوبی‌تبار خواستار پیگیری ویژه وزارتخانه در چهار محور اصلی شامل کنترل وضعیت مشاوران، ساماندهی بازنشستگان شاغل، جلوگیری از ورود کارمندان دولت به شرکت‌های زیرمجموعه شستا در دو سال پایانی خدمت و جلوگیری از به‌کارگیری غیرقانونی اتباع بیگانه شد و یادآور شد : سازمان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه تیر ۱۴۰۴ مکلف است از صدور بخشنامه‌های اصلاح عناوین شغلی مربوط به قبل از سال ۹۵ خودداری کند؛ موضوعی که تاکنون پاسخی از سوی سازمان دریافت نشده است.

انتهای پیام/