جدیت قضات در برخورد با جرائم مهم و خشن

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب تلاش‌های شبانه روزی همکاران اداری و قضایی در‌ این دادسرا را مؤثر در امنیت شهر شیراز و استان خواند و افزود: علاوه بر اقدامات سلبی در برخورد با مرتکبان جرائم مهم و خشن نباید از اقدامات فرهنگی و اجتماعی بخصوص تقویت مهارت‌های کنترل خشم به‌عنوان راهکار مؤثر در پیشگیری از بروز درگیری‌های تنش‌زا غافل شد.

رئیس شورای قضایی استان فارس در‌ ادامه این بازدید و دیدار با همکاران دادسرای جنایی و جرائم‌ امنیتی و کارکنان ستاد دادسرای شیراز با اشاره به حساسیت‌های ویژه این مجموعه و حجم پرونده‌های ارجاعی گفت: فعالیت در حوزه جنایی و جرائم امنیتی مستلزم دقت نظر، تخصص و نگاه عمیق جامعه شناختی قضات و کارکنان و همچنین هماهنگی کامل میان تمامی بخش‌هاست.

رجایی نسب با اذعان به سختی‌های کار در این حوزه و فشارهای ناشی از رسیدگی به پرونده‌های جنایی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مهم در رسیدگی‌ها، تلاش برای گسترش اختلاف د‌ر درجه اول و ایجاد صلح و سازش میان طرفین درگیر در مراحل بعدی است. این رویکرد نه‌تنها به کاهش تنش‌ها کمک می‌کند بلکه زمینه‌ای برای بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از جنایت‌ها و یا ضرب و جرح هایی که در سطح جامعه حادث می شود در نتیجه فوران لحظه ای خشم رخ می‌دهد، افزود: در این شرایط افراد توان تصمیم‌گیری منطقی را از دست می‌دهند و اقداماتی انجام می‌دهند که پیامدهای سنگینی برای خود و اطرافیانشان به همراه دارد. بنابراین تمرکز بر آموزش مهارت‌های کنترل خشم و گسترش فرهنگ گفت‌وگو در موقعیت‌های بحرانی می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از این حوادث پیشگیری کند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس خاطرنشان کرد: آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی گسترده درباره تبعات درگیری‌های خشونت‌آمیز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا که وقتی افراد از آثار اجتماعی، روانی و مسئولیت کیفری اقدامات هیجانی آگاه باشند، تمایل بیشتری برای دوری از درگیری‌ها نشان خواهند داد و به راهکارهای مسالمت‌آمیز روی می‌آورند.

وی همچنین بر نقش خانواده‌ها و نهادهای آموزشی در این زمینه تأکید کرد و افزود: ایجاد مهارت‌های گفت‌وگو و حل اختلاف از دوران کودکی و نوجوانی می‌تواند آینده‌ای آرام‌تر و کم‌تنش‌تر برای جامعه رقم بزند. این فرهنگ‌سازی، تنها با همکاری دستگاه‌های آموزشی، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

رجایی نسب در ادامه با اشاره به تجربه‌های موجود در برخی کشورها برای کاهش خشونت‌های خیابانی و خانوادگی اظهار داشت: بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی در زمینه آموزش کنترل خشم و میانجی‌گری اجتماعی می‌تواند در کشور نیز نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و موجب کاهش بار پرونده‌های جنایی شود.

وی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز ابراز امیدواری کرد که با ترویج فرهنگ صلح، گسترش آموزش‌های مهارت‌های زندگی و تقویت همکاری‌های اجتماعی، شاهد ارتقای سطح آرامش و امنیت در همه سطوح در جامعه باشیم .

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز همزمان با بازدید رئیس کل دادگستری فارس از دادسرای امور‌ جنایی و جرائم امنیتی شیراز به تشریح فرایند رسیدگی‌ به پرونده ها پرداخت و بیان‌داشت: سرعت ، دقت، رعایت قانون و حساسیت قضات در رسیدگی از جمله اولویت کاری است .

کامران میر‌حاجی توجه قضات و‌ کارکنان به حقوق شهروندی شکات و متهمان را از دیگر نکات مهم مد نظر در مجموعه دادسرای جنایی و جرائم امنیتی خواند و خاطر نشان کرد: با اقدامات انجام شده و اعمال مدیریت بر روند تحقیقات و رسیدگی ها تعداد قابل توجهی از پرونده های مسن در این مجتمع تعیین تکلیف شده است.

انتهای پیام/