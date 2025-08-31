در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
باران های پاییزی به موقع میتواند تالاب هشیلان را نجات دهد
امید به بارشهای پاییزی برای نجات زیستبوم کرمانشاه
رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه به وضعیت نگرانکننده تالاب هشیلان اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش منابع آبی ورودی، این تالاب هنوز بهطور کامل خشک نشده و امید میرود با مدیریت مصرف آب و همراهی کشاورزان حاشیه تالاب، تا آغاز فصل بارشها حیات آن حفظ شود.
محمدحسین فلاحتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین شرایط تالاب هشیلان اظهار کرد: اگرچه سراب سبزعلی بهعنوان منبع اصلی تأمین آب تالاب دیگر دبی ندارد و ورود آب به این زیستبوم ارزشمند متوقف شده، اما خوشبختانه تالاب بهطور کامل خشک نشده و چالههایی در آن همچنان مملو از آب است.
وی افزود: حدود ۲۰ روز پیش و در اوج گرمای تابستان، نگرانی جدی وجود داشت که تالاب هشیلان به دلیل افزایش دما و شدت تبخیر، بهطور کامل خشک شود، اما با کاهش آبیاری اراضی کشاورزی اطراف تالاب و همکاری کشاورزان، این زیستگاه از شرایط بحرانی فاصله گرفت و امیدواریم تا آغاز بارشهای پاییز بتواند به حیات خود ادامه دهد.
فلاحتی با بیان اینکه آب موجود در تالاب در شرایط فعلی برای تأمین نیاز زیستمندان کافی است، گفت: هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی انجام شده تا در صورت نیاز، آبرسانی سیار با تانکر آغاز شود. طبق پیشبینیها، در صورت ضرورت میتوان روزانه پنج تا شش تانکر آب به تالاب تزریق کرد تا چرخه حیات موجودات تالاب دچار مشکل نشود.
وی تأکید کرد: تالاب هشیلان بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و گونههای متنوع گیاهی و جانوری، نقش بیبدیلی در اکوسیستم منطقه دارد. خشک شدن کامل این تالاب نهتنها به نابودی بخشی از حیات وحش منجر میشود، بلکه پیامدهای جدی بر منابع آب زیرزمینی و شرایط اقلیمی منطقه خواهد داشت. به همین دلیل، حفاظت از تالاب و مدیریت منابع آبی اطراف آن از اولویتهای اصلی اداره کل محیط زیست استان است.
رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه با ابراز امیدواری نسبت به پایداری شرایط گفت: در صورتی که گرمای شدید دوباره تکرار نشود و بارشهای پاییز با تأخیر همراه نباشد، تالاب هشیلان از خطر خشک شدن کامل نجات خواهد یافت و همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
فلاحتی در ادامه به وضعیت سراب نیلوفر نیز پرداخت و یادآور شد: این سراب نیز هنوز بهطور کامل خشک نشده و چالههایی در کف آن آب دارند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد با پایان فصل کشاورزی و کاهش برداشت آب، سطح منابع آب زیرزمینی افزایش پیدا کرده و وضعیت سراب نیلوفر بهبود یافته است. وی ابراز امیدواری کرد که امسال نیز همانند سالهای گذشته، با پایان فصل آبیاری، این سراب ارزشمند از خشک شدن کامل در امان بماند.
وی در پایان گفت: «نجات تالابها و سرابهای استان تنها با همکاری مشترک امکانپذیر است. همراهی کشاورزان در مدیریت صحیح منابع آب، مشارکت دستگاههای اجرایی در اجرای طرحهای حمایتی و توجه جدی مردم به اهمیت این زیستبومها، میتواند مانع از نابودی تالاب هشیلان و سراب نیلوفر شود. این سرمایههای طبیعی نه فقط متعلق به امروز، بلکه میراثی ارزشمند برای نسلهای آیندهاند که حفظ آنها وظیفهای همگانی است.»