به گزارش خبرنگار ایلنا کرمانشاه ، در این مراسم که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف استان برگزار شد، سید اسماعیل صالحی، معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی، هدف از راه‌اندازی این دفتر را حفاظت و مدیریت اصولی خاک عنوان کرد و گفت: «اداره خاک با هدف حفاظت از منابع خاکی، اجرای قانون حفاظت خاک و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه ایجاد شده است.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی، افزود: «کرمانشاه از گذشته اقدامات ارزشمندی در زمینه مطالعات خاک انجام داده و ضروری است که الگوهای کشت محصولات کشاورزی بر اساس مطالعات علمی خاک برنامه‌ریزی شود.»

صالحی با بیان اینکه دشت کرمانشاه یکی از حاصلخیزترین اراضی کشور برای کشاورزی است، تأکید کرد: «باید از این پتانسیل مهم به شکل درست بهره‌برداری شود و توجه ویژه به خاک به‌عنوان بستر اصلی تولید محصولات کشاورزی در اولویت قرار گیرد.»

وی خاطرنشان کرد: توجه به جایگاه خاک در کشاورزی، نه تنها یک ضرورت فنی بلکه یک الزام قانونی و زیست‌محیطی است و بهره‌برداری پایدار از منابع خاکی می‌تواند آینده کشاورزی استان و کشور را تضمین کند.

در ادامه مراسم، نماینده سپاه نبی‌اکرم(ص) نیز با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی گفت: «خاک به‌عنوان سرمایه‌ای ملی نیازمند توجه و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌هاست و سپاه در کنار جهاد کشاورزی برای تحقق این مهم آماده همکاری است.»

این مراسم با حضور مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی استان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش کشاورزی کرمانشاه برگزار شد.

