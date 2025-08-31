خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور معاون دفتر امور خاک وزارتخانه؛

دفتر امور خاک جهاد کشاورزی استان کرمانشاه راه‌اندازی شد

دفتر امور خاک جهاد کشاورزی استان کرمانشاه راه‌اندازی شد
کد خبر : 1680163
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر امور خاک در مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، صبح امروز با حضور سید اسماعیل صالحی، معاون دفتر امور خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سپاه نبی‌اکرم(ص) و جمعی از مسئولان استانی و سازمان جهاد کشاورزی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا کرمانشاه ، در این مراسم که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف استان برگزار شد، سید اسماعیل صالحی، معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی، هدف از راه‌اندازی این دفتر را حفاظت و مدیریت اصولی خاک عنوان کرد و گفت: «اداره خاک با هدف حفاظت از منابع خاکی، اجرای قانون حفاظت خاک و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه ایجاد شده است.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی، افزود: «کرمانشاه از گذشته اقدامات ارزشمندی در زمینه مطالعات خاک انجام داده و ضروری است که الگوهای کشت محصولات کشاورزی بر اساس مطالعات علمی خاک برنامه‌ریزی شود.»

صالحی با بیان اینکه دشت کرمانشاه یکی از حاصلخیزترین اراضی کشور برای کشاورزی است، تأکید کرد: «باید از این پتانسیل مهم به شکل درست بهره‌برداری شود و توجه ویژه به خاک به‌عنوان بستر اصلی تولید محصولات کشاورزی در اولویت قرار گیرد.»

وی خاطرنشان کرد: توجه به جایگاه خاک در کشاورزی، نه تنها یک ضرورت فنی بلکه یک الزام قانونی و زیست‌محیطی است و بهره‌برداری پایدار از منابع خاکی می‌تواند آینده کشاورزی استان و کشور را تضمین کند.

در ادامه مراسم، نماینده سپاه نبی‌اکرم(ص) نیز با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی گفت: «خاک به‌عنوان سرمایه‌ای ملی نیازمند توجه و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌هاست و سپاه در کنار جهاد کشاورزی برای تحقق این مهم آماده همکاری است.»

این مراسم با حضور مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی استان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش کشاورزی کرمانشاه برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر