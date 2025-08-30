خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار مرکزی خبر داد:

بهره‌برداری از 168 پروژه در شهرستان شازند با ایجاد 633 فرصت شغلی

بهره‌برداری از 168 پروژه در شهرستان شازند با ایجاد 633 فرصت شغلی
کد خبر : 1680129
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار مرکزی گفت: 168 پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر 1330 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان شازند به بهره‌برداری رسید. مجموع اشتغال ایجاد شده در پروژه‌های هفته دولت این شهرستان 633 فرصت شغلی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان شازند به مناسبت هفته دولت، افزود: بیشترین تعداد پروژه‌های هفته دولت سال جاری در استان مرکزی مربوط به شهرستان شازند بود. تعدادی از پروژه‌های شهرستان شازند خدماتی و عمرانی هستند که در سطح این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه ناترازی برق و توسعه مدارس شهرستان شازند اشاره کرده و ادامه داد: اولویت کار، رفع ناترازی برق است. یک نیروگاه خورشیدی در این شهرستان  بهره‌برداری شد و عملیات اجرایی 2 نیروگاه دیگر نیز آغاز شده است. همچنین در راستای احداث مدارس شهرستان نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: بازچرخانی و استفاده از پساب شهرستان شازند برای مصرف شرکت‌های پالایشگاه و پتروشیمی شازند یکی دیگر از برنامه‌ها و اولویت‌های استان است که به زودی اجرا می‌شود. با این اقدام شبکه آب و فاضلاب شهرستان شازند تکمیل می‌شود و از پساب حاصل برای استفاده در صنعت استفاده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن