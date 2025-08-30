به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان شازند به مناسبت هفته دولت، افزود: بیشترین تعداد پروژه‌های هفته دولت سال جاری در استان مرکزی مربوط به شهرستان شازند بود. تعدادی از پروژه‌های شهرستان شازند خدماتی و عمرانی هستند که در سطح این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه ناترازی برق و توسعه مدارس شهرستان شازند اشاره کرده و ادامه داد: اولویت کار، رفع ناترازی برق است. یک نیروگاه خورشیدی در این شهرستان بهره‌برداری شد و عملیات اجرایی 2 نیروگاه دیگر نیز آغاز شده است. همچنین در راستای احداث مدارس شهرستان نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: بازچرخانی و استفاده از پساب شهرستان شازند برای مصرف شرکت‌های پالایشگاه و پتروشیمی شازند یکی دیگر از برنامه‌ها و اولویت‌های استان است که به زودی اجرا می‌شود. با این اقدام شبکه آب و فاضلاب شهرستان شازند تکمیل می‌شود و از پساب حاصل برای استفاده در صنعت استفاده می‌شود.

