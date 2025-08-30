رئیس گمرک عنوان کرد؛
تجهیز مرزهای پرتردد کشور به فناوریهای نوین
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجهیز مرزهای پرتردد کشور به فناوریهای نوین، گفت: تاکنون ۳۲ دستگاه اسکنر در مرزهای کشور نصب شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه در مراسم افتتاح محل جدید گمرک کاشان اظهار داشت: کاشان یکی از شهرهای مهم کشور در زمینه واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای تولیدی است که با توسعه زیرساختهای گمرکی، میتواند نقشآفرینی مؤثری در اقتصاد ملی داشته باشد.
وی با بیان اینکه پایهگذاری گمرک کاشان در دهه ۸۰ توسط خود وی انجام شده، افزود: امروز با ارتقای کیفیت خدمات، تجهیز انبارها و تسهیل فرایند بارگیری، شاهد تحولی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی هستیم که میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف منجر شود.
عسگری با اشاره به رتبه پانزدهم کاشان در صادرات استانها در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، تصریح کرد: این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای منطقه در ارزآوری و نقشآفرینی در اقتصاد مقاومتی است و نقطه عطفی در تحول اقتصادی شهرستان و استان اصفهان محسوب میشود.
رئیسکل گمرک کشور با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی در حوزه صادرات، گفت: در قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات، ابزارهای متعددی برای حمایت از تولیدکنندگان پیشبینی شده است. از جمله این موارد، واردات مواد اولیه با حداقل هزینه و کمترین ضمانت بانکی است که میتواند تولید را مقرونبهصرفهتر کند.
وی با اشاره به سیاست گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات، اظهار داشت: هدف ما این است که قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی رقابتی باشد و با کاهش هزینههای تولید، سهم ایران در تجارت جهانی افزایش یابد.
عسگری با اشاره به تجهیز مرزهای پرتردد کشور به فناوریهای نوین، خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۲ دستگاه اسکنر در مرزهای کشور نصب شده که ۱۴ دستگاه متعلق به دولت، ۱۲ دستگاه مربوط به بخش خصوصی و ۵ دستگاه نیز در حال تعمیر هستند.
رئیس کل گمرک کشور اضافه کرد: همچنین دو دستگاه اسکنر جدید در مرزهای ماهیرود و بیلسوار بهزودی افتتاح خواهد شد و قرارداد خرید ۱۲ دستگاه دیگر نیز منعقد شده است.
وی با اشاره به وجود ۱۴۰ گمرک فعال و ۲۵۱ نقطه گمرکی در کشور، تأکید کرد: سیاست ما تمرکز بر شهرستانهای صنعتی و متمرکز است تا خدمات مؤثرتری به تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی ارائه شود. توسعه صادرات غیرنفتی نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک رسالت ملی است که باهمت و برنامهریزی دقیق محقق خواهد شد.
رئیسکل گمرک کشور با اشاره به نقش مهم ورود موقت در صنایع کاشان، گفت: کاشان به دلیل نوع کارخانههای فعال در آن، بیشترین حجم ورود موقت را دارد؛ این رویه کمک شایانی به افزایش تولید، کاهش هزینههای واردات و کاهش قیمت تمامشده کالاها کرده است.
عسگری همچنین از آمادگی گمرک برای استرداد حقوق ورودی در صورت وجود ظرفیت مالی شهرستان خبر داد و تأکید کرد: کاشان این توان را دارد که چند مورد مهم از جمله ورود موقت، خروج موقت و استرداد حقوق ورودی را بهصورت کامل عملیاتی کند.
وی در پایان با اشاره به برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای گمرکی کاشان، خاطرنشان کرد: با تخصیص بودجه در سال آینده و همراهی مسئولان استانی از جمله آقای دکتر نقدی، آقای سلیمی و سایر عزیزان، انشاءالله یک ساختمان شکیل و مجهز در شأن مردم کاشان احداث خواهد شد و انبارهای عمومی منطقه نیز توسعه خواهند یافت.