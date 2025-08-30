خبرگزاری کار ایران
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خبر داد؛

لزوم کاهش جمعیت کیفری از ظرفیت کمیسیون عفو و ارفاق‌های قانونی

لزوم کاهش جمعیت کیفری از ظرفیت کمیسیون عفو و ارفاق‌های قانونی
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از قضات خواست تا در راستای حبس‌زُدایی و کاهش جمعیت کیفری از ظرفیت کمیسیون عفو و ارفاق‌های قانونی استفاده کنند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمحمد موسویان در آیین‌ معارفه رییس دادسرای انقلاب اصفهان افزود: حبس‌زُدایی و کاهش جمعیت کیفری جزو سیاست‌های کلان قوه قضاییه است و برای رسیدن به این اهداف باید از شیوه‌های قانونی بهره بُرد.

وی همچنین، صدور کیفر خواست شفاهی را باعث شتاب در رسیدگی به پرونده‌ها عنوان‌ کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت می‌تواند در رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی در کمترین زمان ممکن موثر باشد.

دادستان اصفهان، همچنین بر ضرورت کاهش صدور قرار بازداشت موقت تاکید کرد و گفت: همکاران قضایی باید در موارد ضروری با مستندات قانونی کافی، اقدام به صدور قرار تامین کنند.

وی تصریح کرد: تکلیف پرونده‌های واجد قرارهای بازداشت موقت هم باید در کمترین زمان ممکن تعیین شود و نباید زندانی بیش از اندازه در بازداشت موقت بسر ببرد.

موسویان افزود: عرصه دادستانی و به تبع دادسرای انقلاب جایگاهی حساس است و این موضوع در سند تحول قضایی هم چند بار مورد تاکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مباحث مرتبط با دادسرای انقلاب بویژه رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر یک بحث بسیار جدی و رسیدگی به آنها، مطالبه مردم است.

در این مراسم از تلاش‌های «سعید بخشی» معاون سابق دادستانی در امور دادسرای انقلاب اصفهان، تقدیر و «امید رضایی» به‌عنوان معاون دادستان و رییس دادسرای انقلاب این خطه معرفی شد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
