به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی، روز هشتم شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه، به تشریح اقدامات، چالش‌ها و برنامه‌های این شرکت در زمینه تأمین آب و خدمات فاضلاب پرداخت و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۹۰۰ روستا و ۹۶ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارند. شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، به استثنای شهرستان مشهد، مسئولیت تأمین آب و خدمات فاضلاب برای تمام مناطق استان را بر عهده دارد.

وی با تأکید بر اینکه پروژه‌ها با وجود محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها همچنان در حال اجرا هستند، افزود: سال گذشته ۴۴ پروژه با ظرفیت مجموع ۲۶۰۰ لیتر بر ثانیه به بهره‌برداری رسید و امسال نیز ۴۳ پروژه در دست اقدام قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی زیرساخت‌ها گفت: برای هوشمندسازی شبکه و تعویض لوله‌های فرسوده، قراردادهایی به ارزش ۲۸۵ میلیارد تومان منعقد شده که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود. در شهرهای بزرگی مانند نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه و قوچان، پروژه‌های کاهش مصرف انرژی متناسب با نیاز هر شهر طراحی و اجرا خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته موفق به احداث ۳۵۰ کیلومتر خطوط انتقال و ۴۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب شدیم. همچنین دو پروژه عمده فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان و پروژه فاضلاب روستایی با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

امامی با اشاره به قطعی‌های مکرر آب در برخی مناطق اظهار کرد: افزایش تقاضا در فصل گرما و محدودیت منابع آبی، موجب قطعی‌های چندساعته و حتی چندروزه در بعضی نقاط می‌شود. مدیریت فشار آب در شبکه، به‌ویژه در طبقات بالای ساختمان‌ها، یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش این مسئله است.

وی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها را هدررفت آب از طریق اتصالات غیرمجاز و فرسودگی شبکه دانست و تأکید کرد: متأسفانه نزدیک به یک‌سوم آب تولیدی در شبکه هدر می‌رود. عمر مفید بسیاری از لوله‌ها به پایان رسیده و همین موضوع ضرورت اجرای سریع‌تر طرح‌های نوسازی را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: بیش از ۸۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی و کمتر از ۸ درصد در بخش شرب است. حفر چاه‌های جدید از اولویت‌های ماست، اما حفر چاه‌های غیرمجاز و مجاورت آن‌ها موجب کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و ایجاد چالش‌های جدی شده است.

او ادامه داد: الگوی مصرف در بخش خانگی و کشاورزی بالاتر از حد مجاز است. اجرای طرح‌های تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف و فرهنگ‌سازی عمومی می‌تواند به اصلاح این روند کمک کند.

امامی از برنامه شرکت برای افزایش تاب‌آوری شبکه خبر داد و گفت: با هدف مقابله با قطعی‌های برق و حوادث غیرمترقبه، برنامه‌ریزی شده است سرانه مخازن آب استان از ۶۲ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. همچنین برای مواقع بحران، خرید ۸ تانکر آب و اضافه‌شدن ۵ تانکر دیگر در دستور کار است.

وی همچنین به جذب منابع مالی از خیرین اشاره کرد و افزود: سال گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان از خیرین و شرکت‌های صنعتی در قالب مسئولیت اجتماعی جذب شد. پروژه‌های مهمی با این کمک‌ها در پنج شهر بزرگ استان در حال اجراست. نصب تجهیزات جدید نیز پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و موجب کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در شبکه شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌های متعدد از جمله تحریم‌ها، کمبود منابع و فرسودگی شبکه، تلاش ما بر این است که با توسعه زیرساخت‌ها، اجرای پروژه‌های هوشمندسازی و مشارکت خیرین، خدمات پایدار و باکیفیت آب و فاضلاب را برای شهروندان استان فراهم کنیم.

انتهای پیام/