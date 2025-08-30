به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان خمین به مناسبت هفته دولت، به هدف‌گذاری تولید 5000 مگاوات برق تجدیدپذیر در استان مرکزی اشاره داشته و افزود: تاکنون ۲۱۳ مگاوات برق خورشیدی در این استان به شبکه وصل شده است.

وی ادامه داد: در هر شهر استان یک یا ۲ نیروگاه خورشیدی احداث شده است. با بهره‌برداری از این نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌های تابعه استان در هفته دولت ۴۰ مگاوات به نیروگاه‌های خورشیدی استان افزوده شد. همچنین یک نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی در شهرستان خمین به بهره‌برداری رسید.

استاندار مرکزی به مزایایی که ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در پی دارد اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: ناترازی‌های انرژی و مشکلاتی که قطعی برق برای مردم، کشاورزان و صنعتگران ایجاد کرده است با احداث نیروگاه‌های خورشیدی رفع خواهد شد.

بهره‌برداری از خط تولید خودروهای هیرکانی و نئو، تولید بنزین، زمین چمن مصنوعی و نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی از جمله برنامه‌های حضور استاندار مرکزی و مدیرعامل صندوق بیمه مشاورزان، عشایر و روستاییان در شهرستان خمین بود.

