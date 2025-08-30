استاندار مرکزی خبر داد:
بهرهبرداری از ۵۹ پروژه همزمان با هفته دولت در شهرستان خمین
استاندار مرکزی گفت: ۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی همزمان با هفته دولت در شهرستان خمین به بهرهبرداری رسید که این تعداد پروژه برای 1737 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. 8590 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای هفته دولت در این شهرستان هزینه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در مراسم بهرهبرداری از پروژههای شهرستان خمین به مناسبت هفته دولت، به هدفگذاری تولید 5000 مگاوات برق تجدیدپذیر در استان مرکزی اشاره داشته و افزود: تاکنون ۲۱۳ مگاوات برق خورشیدی در این استان به شبکه وصل شده است.
وی ادامه داد: در هر شهر استان یک یا ۲ نیروگاه خورشیدی احداث شده است. با بهرهبرداری از این نیروگاههای خورشیدی در شهرستانهای تابعه استان در هفته دولت ۴۰ مگاوات به نیروگاههای خورشیدی استان افزوده شد. همچنین یک نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی در شهرستان خمین به بهرهبرداری رسید.
استاندار مرکزی به مزایایی که ایجاد و توسعه نیروگاههای خورشیدی در پی دارد اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: ناترازیهای انرژی و مشکلاتی که قطعی برق برای مردم، کشاورزان و صنعتگران ایجاد کرده است با احداث نیروگاههای خورشیدی رفع خواهد شد.
بهرهبرداری از خط تولید خودروهای هیرکانی و نئو، تولید بنزین، زمین چمن مصنوعی و نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی از جمله برنامههای حضور استاندار مرکزی و مدیرعامل صندوق بیمه مشاورزان، عشایر و روستاییان در شهرستان خمین بود.