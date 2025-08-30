یک مسئول مطرح کرد؛
صنایع انرژی بر ملزم به اجرای قانون مانع زدایی شدند
اولویت محدودیتها برای صنایعی که از اجرای قانون عقبماندهاند
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: بر اساس ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژیبر بایستی برای تامین برق مورد نیاز خود، نیروگاههای اختصاصی احداث کنند که این موضوع در اولویت برنامههای وزارت نیرو قرار دارد و با جدیت نیز پیگیری میشود.
به گزارش ایلنا، علیرضا اسکندری افزود: بر اساس این قانون، صنایعی که به تعهدات خود در احداث نیروگاه پایبند بوده و ظرفیت برق موردنیاز خود را تامین میکنند از محدودیتهای اعمالی در زمان اوج بار به میزان تولید معاف خواهند بود و در مقابل، صنایعی که از اجرای این تکالیف عقب ماندهاند در اولویت محدودیت برق در زمان اوج مصرف قرار میگیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس در صنایع میتواند بخشی از ناترازی برق را برطرف کند، گفت: باتوجهبه ناترازی بین تولید و تقاضای انرژی برق در کشور، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ضرورت دوچندان پیدا کرده است.
اسکندری در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از همکاری و تعامل سازنده مشترکان صنعتی با این شرکت و همراهی با برنامههای مدیریت مصرف سالجاری گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ٢٦۵۵ مشترک دیماندی صنعتی در حوزه فعالیت این شرکت همکاری داشتهاند که نتیجه این همراهی، صرفهجویی روزانه ۵٦٠ هزار کیلووات ساعت انرژی برق را به همراه داشته است.
این مقام مسئول تعامل و همکاری بین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و صاحبان صنایع برای تامین برق مطمئن و پایدار در تابستان سالجاری را ضروری دانست و بیان داشت: مشترکان صنعتی از تاریخ ٢٠ اردیبهشت ماه سالجاری با تعطیلی حداقل یک روز در هفته، از ساعت ٨ لغایت ٢٤، در طرح مدیریت بار برنامهریزی شده صنایع شرکت نمودهاند.
وی به راهکارهای کاهش مصرف انرژی برق در صنایع نیز اشاره کرد و گفت: انتخاب دستگاهها و تجهیزات دارای راندمان انرژی بالاتر، خاموش کردن ماشینآلات در زمانهای استراحت پرسنل، تعویض شیفتهای کاری در ساعات اوج مصرف برق به شیفتهای شب (ساعت ١٢ شب تا ٨ صبح)، انتقال روز تعطیل از جمعه به یکی از روزهای کاری و خاموش کردن برخی از دستگاههای پرمصرف در ساعت اوج مصرف ازجمله راهکارهای مهم مدیریت مصرف برق در بخش مشترکان صنعتی است که میتوان با بهکارگیری آنها تا حد زیادی در روزهای اوج مصرف در تابستان صرفهجویی به عمل آورد.