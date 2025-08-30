روابط عمومی آتش نشانی ایلام؛
سقوط یک کارگر ساختمانی از مجتمع ۸ طبقه
ظهر امروز در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک کارگر ساختمانی از ارتفاع در یک مجتمع در حال ساخت ۸ طبقه، بلافاصله گروه امداد ویژه کار در ارتفاع به محل حادثه اعزام شد.
با حضور سریع نیروهای امدادی و استفاده از تجهیزات تخصصی از جمله نردبان هیدرولیک، عملیات نجات آغاز گردید. مصدوم پس از تثبیت وضعیت، از محل حادثه خارج و جهت ادامه درمان به نیروهای فوریتهای پزشکی تحویل داده شد.
جزئیات بیشتر درباره وضعیت جسمانی کارگر و علت حادثه در دست بررسی است.
سازمان آتشنشانی ایلام ضمن تأکید بر رعایت اصول ایمنی در پروژههای ساختمانی، از تمامی پیمانکاران و کارگران خواست نسبت به استفاده از تجهیزات ایمن و رعایت دستورالعملهای حفاظتی اهتمام ویژه داشته باشند.