به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی رمضانی ظهر امروز در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان اظهارداشت: بر اساس این طرح، ۱۲ شهرستان استان بر مبنای ۱۰۷ شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نتیجه آن نشان می‌دهد هفت شهرستان از شاخص‌های توسعه‌یافتگی عقب مانده و همچنان محروم هستند.

رمضانی با تأکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری «در تله توسعه‌نیافتگی» قرار دارد، تصریح کرد: این استان سال‌هاست در رتبه‌های پایین شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشور قرار داشته و در حال حاضر در رتبه ۲۷ است.

وی با اشاره به تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری، افزود: این نرخ در مقایسه با میانگین کشوری حدود ۲ درصد بالاتر است و همچنان بالانس نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری از کاهش نرخ تورم استان در تیرماه سال جاری نسبت به نرخ تورم کشور خبر داد و گفت: این نرخ یک درصد پایین‌تر از میانگین ملی گزارش شده است.

رمضانی «ناترازی جمعیت» را از دیگر چالش‌های مهم استان برشمرد و اظهار داشت: در سال‌های اخیر۶۳ هزار نفر از جمعیت فعال از استان خارج شده و ۴۲ هزار نفر جمعیت میانسال و بالاتر به استان وارد شده‌اند که نشان می‌دهد با ایجاد اشتغال می‌توان زمینه ماندگاری جمعیت فعال را فراهم کرد.

وی به ساختار اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴.۶ درصد فعالیت‌های استان در بخش کشاورزی، ۴۱.۸ درصد در بخش صنعت و ۴۳.۷ درصد در بخش خدمات متمرکز است.

رمضانی در پایان از رشد ۱۹۶ درصدی اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری نیز ۱۰۰ درصد تخصیص یافته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر حل مشکلات زیرساختی و آبی استان تاکید کرد

استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به مشکلات جدی استان در بخش آب به‌ویژه در مناطق جنوبی و شرقی، از آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب از چشمه سفید با همراهی مسئولان و معاون رییس‌جمهور خبر داد. وی افزود نمایندگان استان نیز از محل اعتبارات توازن برای پیشبرد این پروژه کمک خواهند کرد.

جعفر مردانی بر ضرورت صدور مجوز ماده ۲۳ برای سرعت بخشیدن به اجرای این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به پروژه سد آقبلاغ برای تأمین آب شرب،صنعت و کشاورزی شهرستان بروجن گفت: پیگیری‌های این طرح همچنان در انتظار صدور مجوز ماده ۲۳ است. وی افزود: این طرح در قانون بودجه ردیف اجرایی دارد، اما چندین سال است بلاتکلیف مانده است.

مردانی،تعیین تکلیف پروژه شهدای چشمه‌علی را از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت: این طرح برای تأمین آب شرب، صنعت و تعادل‌بخشی دشت‌های لردگان، خانمیرزا، بروجن و فرادنبه، مطالعات لازم را پشت سر گذاشته و اکنون نیازمند صدور مجوز است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به وضعیت راه‌های استان بر لزوم آسفالت‌ریزیجاده پل زمانخان به سمت قراقوش در شهرستان سامان تأکید و تصریح کرد: این منطقه یکی از مناطق گردشگری استان است، اما جاده آن هنوز آسفالت‌ریزی نشده و نیازمند تخصیص اعتبار فوری است.

مردانی یادآور شد: چهارمحال‌وبختیاری تنها استانی است که به آزادراه ارتباطی دسترسی ندارد و با مشارکت وزارتخانه‌ها، استان و سرمایه‌گذاری بانک رفاه تلاش می‌شود اتصال آزادراه از لنجان به شهرکرد اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه راه‌آهن مبارکه به شهرکرد از دیگر اولویت‌ها ی استان است افزود: این پروژه حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که وزیر قول داده است تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد؛ بنابراین سرعت بخشی در تأمین منابع مالی آن ضروری است.

مردانی در پایان با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی چهارمحال و بختیاری گفت:این استان بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی دارد که بیشتر در مناطق کوهستانی و سخت‌گذر قرار گرفته و نیازمند نگاه ویژه و اختصاص اعتبارات بیشتر برای توسعه و ایمن‌سازی است.

