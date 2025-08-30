دستبند پلیس بر دستان باند خانوادگی سرقت طلاجات در منجیل

به گزارش ایلنا از رودبار، سرهنگ «رضا کاظمی» فرمانده انتظامی رودبار اظهار داشت: پیشگیری از وقوع سرقت، برخورد با سارقان و تشدید اقدامات پیشگیرانه، مهمترین اولویت مجموعه انتظامی است.

وی در ادامه با اشاره به ارجاع پرونده سرقت طلا از یک طلا فروشی در شهر منجیل به ارزش ۳ میلیارد ریال، گفت: بلافاصله رسیدگی موضوع به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار ماموران اداره آگاهی رودبار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی رودبار بیان داشت: پلیس طی بررسی‌های ویژه و تخصصی و جمع‌آوری آثار به جا مانده در صحنه جرم، هویت سارقان تحت تعقیب این پرونده را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی از دستگیری سارقان ۴۶، ۴۶ و ۲۱ ساله طی هماهنگی قضایی و اخذ نیابت در مخفیگاهشان در یکی از استان‌های همجوار توسط ماموران اداره آگاهی رودبار خبر داد و افزود: ۶ رشته گوشواره و ۲ حلقه النگو که با سرگرم کردن فروشنده از داخل مغازه سرقت کرده بودند، از متهمان کشف شد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: متهمان این پرونده این پرونده که یک خانواده اعم از پدر، همسر و دختر هستند برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش احساس امنیت مردم مهمترین دغدغه پلیس است و شهروندان می‌توانند کلیه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند تا توسط ماموران مورد بررسی قرار گیرد.

