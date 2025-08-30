خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستبند پلیس بر دستان باند خانوادگی سرقت طلاجات در منجیل

دستبند پلیس بر دستان باند خانوادگی سرقت طلاجات در منجیل
کد خبر : 1679979
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی رودبار از دستگیری باند خانوادگی سرقت طلافروشی شهر منجیل در این شهرستان خبر داد و افزود: متهمان این پرونده این پرونده که یک خانواده اعم از پدر، همسر و دختر هستند برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا از رودبار، سرهنگ «رضا کاظمی» فرمانده انتظامی رودبار اظهار داشت: پیشگیری از وقوع سرقت، برخورد با سارقان و تشدید اقدامات پیشگیرانه، مهمترین اولویت مجموعه انتظامی است.

وی در ادامه با اشاره به ارجاع پرونده سرقت طلا از یک طلا فروشی در شهر منجیل به ارزش ۳ میلیارد ریال، گفت: بلافاصله رسیدگی موضوع به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار ماموران اداره آگاهی رودبار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی رودبار بیان داشت: پلیس طی بررسی‌های ویژه و تخصصی و جمع‌آوری آثار به جا مانده در صحنه جرم، هویت سارقان تحت تعقیب این پرونده را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی از دستگیری سارقان ۴۶، ۴۶ و ۲۱ ساله طی هماهنگی قضایی و اخذ نیابت در مخفیگاهشان در یکی از استان‌های همجوار توسط ماموران اداره آگاهی رودبار خبر داد و افزود: ۶ رشته گوشواره و ۲ حلقه النگو که با سرگرم کردن فروشنده از داخل مغازه سرقت کرده بودند، از متهمان کشف شد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: متهمان این پرونده این پرونده که یک خانواده اعم از پدر، همسر و دختر هستند برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش احساس امنیت مردم مهمترین دغدغه پلیس است و شهروندان می‌توانند کلیه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند تا توسط ماموران مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش