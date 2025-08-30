انتقاد از عدم جذب/ از خردادماه ۹۳ بلاتکلیفیم!

کارگران بیکارشده پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا، از مراجعه به استانداری ایلام و پیگیری وضعیت شغلی خود خبر دادند.

این نیروها از استانداری درخواست دارند به وضعیت بلاتکلیفی‌شان رسیدگی شود؛ آن‌ها می‌گویند ماه‌ها در انتظار تعیین تکلیف و جذف بوده‌ایم، هرچه مطالبه کرده‌ایم بی‌ثمر بوده است.

گفتنی‌ست بعد از گذشت بیش از ۱۴ماه از اعلام نتایج آزمون استخدامی خرداد ماه سال ۹۳ شرکت پتروشیمی ارغوان گستر، پذیرفته شدگان این آزمون، هنوز جذب نشده‌اند. : قرار بود نتایج اولیه پذیرفته شدگان یک الی دو ماه بعد اعلام شود اما تا امروز که حدود ۱۴ ماه از انجام این آزمون می‌گذرد این مسئله به تعویق افتاده و موجب نگرانی کارگران متقاضی کار شده است.

