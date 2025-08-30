مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور:
164 هزار میلیارد ریال یارانه دولت به صندوق بیمه کشاورزی تخصیص یافت
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور گفت: در بودجه سال جاری 164 هزار میلیارد ریال یارانه دولتی به این صندوق تخصیص یافته است. 82 هزار میلیارد ریال حق بیمه پرداختی مردم است. یارانهای که دولت در حوزه بیمه پرداخت میکند معادل 70 درصد سهم بیمه هر فرد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد قادرمرزی در مراسم بهرهبرداری از پروژههای هفته دولت شهرستان خمین، به سابقه 20 ساله این صندوق اشاره داشته و افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه متناسبسازی هدفگذاری شده است و انتظار میرود مستمری بازنشستگان تا پایان سال 100 درصد افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تنها بیمه فراگیر شکل گرفته در کشور است. در این راستا مسئولان باید برای پوشش 100 درصدی بیمه روستایی و عشایری تلاش کنند. هر شخصی که کشاورز باشد و جهاد کشاورزی او را تایید کند، میتواند عضو صندوق بیمه کشاورزی، روستایی و عشایری شود.