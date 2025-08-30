164 هزار میلیارد ریال یارانه دولت به صندوق بیمه کشاورزی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد قادرمرزی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت شهرستان خمین، به سابقه 20 ساله این صندوق اشاره داشته و افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه متناسب‌سازی هدف‌گذاری شده است و انتظار می‌رود مستمری بازنشستگان تا پایان سال 100 درصد افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تنها بیمه فراگیر شکل گرفته در کشور است. در این راستا مسئولان باید برای پوشش 100 درصدی بیمه روستایی و عشایری تلاش کنند. هر شخصی که کشاورز باشد و جهاد کشاورزی او را تایید کند، می‌تواند عضو صندوق بیمه کشاورزی، روستایی و عشایری شود.

