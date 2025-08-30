۴۸۰ روستای چهارمحال و بختیاری به اینترنت متصل شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام امانی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران ، از اتصال اینترنت پرسرعت به تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد.

وی با اشاره به وجود ۵۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان، اعلام کرد:هم اکنون ۴۸۰ روستا به اینترنت متصل شده و ۹۵ روستای باقیمانده نیز تا پایان برنامه هفتم توسعه تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

امانی تصریح کرد: از این ۹۵ روستا، اتصال ۷۹ روستا به همراه اول و ۱۶ روستا به ایرانسل سپرده شده و این موضوع به اپراتورها ابلاغ شده است.

مدیرکل ارتباطات استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به پوشش اینترنت همراه در جاده‌های اصلی گفت: ۹۹ درصد جاده‌های اصلی تحت پوشش همراه اول، ۸۳ درصد تحت پوشش ایرانسل و ۲۹ درصد نیز تحت پوشش رایتل قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح فیبرنوری منازل (FTTH) در شهرهای استان اشاره کرد و افزود: از ۴۳ شهر استان، ۲۹ شهر توسط مخابرات و ۱۴ شهر توسط آسیاتک به فیبرنوری مجهز می‌شوند و تا پایان سال ۱۴۰۶ تمامی شهرهای استان تحت پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت.

امانی از راه‌اندازی «تلفن تک‌ارتباط» در ۲۴ روستای سخت‌گذر استان خبر داد و افزود:این خدمات هم اکنون در دسترس مردم قرار دارد که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی این سامانه در روستای «دهدلی» شهرستان اردل اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به طراحی ۱۲۹۳ کیلومتر فیبرنوری در دو فاز برای روستاهای دارای مشکل انتقال تصریح کرد:مسیر چلگرد به دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ تا بره‌مرده شهرستان اردل نیز در یک سال اخیر به فیبرنوری مجهز شده است.

مدیرکل ارتباطات چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۲۶۴ دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی در استان، اظهار داشت: ۱۷۸ دفتر در شهرها و ۸۶ دفتر در روستاها مستقر هستند و این اداره کل آمادگی دارد تا پروانه فعالیت متقاضیان جدید را در سریع‌ترین زمان ممکن صادر کند.

وی با اشاره به تصمیم شورای راهبری تحول استان برای برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی به این دفاتر، گفت: به هر دفتر پیشخوان، تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌ها پرداخت می‌شود.

امانیبا اشاره به آموزش مهارت‌های دیجیتال به دانش‌آموزان دوره متوسطه و نصب تجهیزات لازم در ۱۰ مدرسه دولتی بیان کرد:دوره‌های مهارت‌آموزی ICT برای نیروهای وظیفه نیز در حال برگزاری است.

وی همچنین از راه‌اندازی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در استان خبر داد و گفت:برگزاری آزمون و ارائه پروانه افتا نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

