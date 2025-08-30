خبرگزاری کار ایران
افتتاح خانه کارگر قشم با حضور مسئولان و انتصاب سرپرست جدید +فیلم
خانه کارگر شهرستان قشم با همکاری شهرداری این شهرستان افتتاح شد و عبدالعلی پوراشرف به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی خانه کارگر قشم منصوب شد. هدف از این افتتاح ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی و ارائه خدمات به جامعه کارگری جزیره است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  امروز در هفته دولت، خانه کارگر شهرستان قشم با همکاری و هماهنگی شهرداری افتتاح شد. اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان، در این مراسم اظهار داشت: «امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم کارگران فصلی و کارگران ساختمانی در جزیره قشم را ساماندهی کنیم و آن‌ها را تحت حمایت خانه کارگر قرار دهیم.»

وی با اشاره به وضعیت جامعه کارگری در استان افزود:  نیاز است که این قشر زحمت‌کش ساماندهی شود. در قشم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت از خانواده‌های کارگری هستند که می‌توانند از خدمات خانه کارگر بهره‌مند شوند.

در ادامه مراسم، عبدالعلی پوراشرف به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی خانه کارگر در قشم منصوب شد و با همراهی نمایندگان مجلس و امام جمعه شهرستان، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

پوراشرف در این مراسم گفت: ان‌شاءالله به زودی سامانه وضعیت کارگران را راه‌اندازی خواهیم کرد و با برنامه‌های منظم، تلاش می‌کنیم خدمات مناسبی به جامعه کارگری ارائه دهیم. جامعه کارگری نیازمند حمایت است و این قشر زحمت‌کش همیشه مظلوم واقع شده‌اند. خدمت‌رسانی به آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

