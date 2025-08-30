خبرگزاری کار ایران
استاندار البرز:

نیاز امروز استان، بهره‌برداری سریع و باکیفیت از مراکز درمانی است

نیاز امروز استان، بهره‌برداری سریع و باکیفیت از مراکز درمانی است
نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به لزوم تسریع در تکمیل پروژه بیمارستان سیدالشهدا گفت: این پروژه باید ظرف دو هفته آینده تعیین تکلیف شود.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز در نشست بررسی و رسیدگی به مشکلات بیمارستان‌های در حال احداث استان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: بیمارستان سیدالشهدا به دلیل برخی تعلل‌ها و تأخیرها در روند اجرا با کندی مواجه بوده و لازم است پیمانکار و شرکت سازنده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعهدات خود را عملیاتی کنند.

وی افزود: تاکنون جلسات متعددی برای رفع موانع و مشکلات این پروژه برگزار شده است و انتظار می‌رود در نشست‌های آتی شاهد اقدامات عملی و نتیجه‌بخش باشیم. در صورتی که ظرف دو هفته آینده پیشرفت محسوسی حاصل نشود، تصمیمات لازم برای تسریع پروژه اتخاذ خواهد شد.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری نشست‌های مستمر در حوزه پروژه‌های درمانی، رفع نواقص و جلوگیری از تکرار مباحث پیشین است تا بتوانیم این پروژه‌ها را در موعد مقرر به سرانجام برسانیم.

عبداللهی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تسریع در احداث مراکز درمانی هستیم و ضروری است پیمانکاران از تجارب موفق در سطح ملی و بین‌المللی الگوبرداری کنند تا پروژه‌ها با کیفیت و در زمان‌بندی مناسب به بهره‌برداری برسد.

گفتنی است در ابتدای این جلسه، چالش‌های موجود در ادامه روند بیمارستان کمالشهر نیز مطرح شد و مقرر گردید زیرساخت‌های این پروژه شامل آسفالت، محوطه‌سازی و کنترل آب‌های سطحی بالادستی برای مقابله با سیلاب در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

