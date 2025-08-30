خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر مؤسسه طلیعه عطر مشکات:

فعال کردن 110 کانون مهدویت در استان همدان

فعال کردن 110 کانون مهدویت در استان همدان
کد خبر : 1679924
لینک کوتاه کپی شد.

جشن بیعت با امام زمان(عج) یازدهم شهریورماه در همدان برگزار می‌شود

مدیر مؤسسه طلیعه عطر مشکات همدان گفت: برگزاری فعالیت‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف، برپایی غرفه‌های میدانی، فعال کردن 110محله یا کانون مهدوی در نقاط مختلف استان با رویکرد سه‌شنبه‌های مهدوی، برگزاری دوره‌های مختلف فن بیان و دوره‌های مهدی‌شناسی و تربیت مربیان مهدوی از اهم فعالیت‌های این مؤسسه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، راضیه مظاهری   امروز در جمع خبرنگاران بیان کرد: برگزاری طرح سه شنبه‌های مهدوی موجب استمرار همدلی، همبستگی و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و گروهی و ایجاد شور و نشاط در بین اعضا کانون و جذب آنان به مسجد می شود.

مظاهری اظهارداشت: این مؤسسه از سال ۱۳۹۰ تأسیس و به‌طور رسمی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با رویکرد علمی ـ آموزشی و ترویج  معارف مهدوی آغاز کرده است.

مظاهری گفت: مخاطبان این مؤسسه بانوان و در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال هستند، همچنین این مؤسسه از سال ۱۴۰۳ با رویکرد جدیدی وارد کار شده و گروه نوجوانان پسر را نیز در زمره جامعه هدف خود قرار داده است.

مظاهری ادامه داد: تمامی فعالیت‌های این مؤسسه اعم از جشن، مباحث حجاب، همگی با رویکرد معرفت‌شناسی امام زمان(عج) انجام می‌شود و برگزاری دوره‌های معارف مهدوی نیز در قالب سه ماهه و چهار ماهه برای بانوان برگزار می‌شود که پس از طی دوره مدرک دریافت می‌کنند و به‌عنوان مربی مهدویت به‌صورت افتخاری در نقاط مختلف شهر فعال می‌شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ مربی مهدویت در استان فعال هستند که در مکان‌های پیش‌دبستانی، مدارس و مساجد مشغول به ارائه معارف مهدوی هستندو همچنین دو جلد کتاب در حوزه کودکان طراحی شده که شامل درس‌نامه‌های مهدویت هستند.

فعال کردن 110 کانون مهدویت در استان همدان

مدیر مؤسسه طلیعه عطر مشکات همدان تصریح کرد: امسال جشن بیعت با امام زمان(عج) در روز ۹ ربیع، مصادف با ۱۱ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰ در پارک مردم و با سخنرانی آیت‌الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و همچنین اهتزاز پرچم امام زمان(عج) برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: برگزاری جشن بیعت در نهم ربیع‌الاول، برپایی مراسم‌ میدانی، کرسی‌های مناظره علمی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، نشست‌های علمی، مقاله‌نویسی و فعالیت‌های اجتماعی همچون اطعام نیازمندان و توزیع بسته‌های معیشتی از دیگر اقدامات این مجموعه است.

مظاهری با اشاره به برگزاری مراسم‌ مختلف در پنج مناسبت مذهبی همچون محرم،غدیر، فاطمیه، نیمه شعبان و نهم ربیع‌الاول تصریح کرد: غرفه‌های فرهنگی، کرسی‌های مناظره و برنامه‌های متنوع در سطح شهر برگزار شده است تا جامعه بیش از پیش با معارف مهدوی آشنا شود.

در پایان از پوستر نخستین نشست علمی پژوهشگران، سخنرانان و مربیان باسابقه عنوان آموزش مهدویت نیز رونمایی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش