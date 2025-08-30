فعال کردن 110 کانون مهدویت در استان همدان

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، راضیه مظاهری امروز در جمع خبرنگاران بیان کرد: برگزاری طرح سه شنبه‌های مهدوی موجب استمرار همدلی، همبستگی و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و گروهی و ایجاد شور و نشاط در بین اعضا کانون و جذب آنان به مسجد می شود.

مظاهری اظهارداشت: این مؤسسه از سال ۱۳۹۰ تأسیس و به‌طور رسمی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با رویکرد علمی ـ آموزشی و ترویج معارف مهدوی آغاز کرده است.

مظاهری گفت: مخاطبان این مؤسسه بانوان و در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال هستند، همچنین این مؤسسه از سال ۱۴۰۳ با رویکرد جدیدی وارد کار شده و گروه نوجوانان پسر را نیز در زمره جامعه هدف خود قرار داده است.

مظاهری ادامه داد: تمامی فعالیت‌های این مؤسسه اعم از جشن، مباحث حجاب، همگی با رویکرد معرفت‌شناسی امام زمان(عج) انجام می‌شود و برگزاری دوره‌های معارف مهدوی نیز در قالب سه ماهه و چهار ماهه برای بانوان برگزار می‌شود که پس از طی دوره مدرک دریافت می‌کنند و به‌عنوان مربی مهدویت به‌صورت افتخاری در نقاط مختلف شهر فعال می‌شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ مربی مهدویت در استان فعال هستند که در مکان‌های پیش‌دبستانی، مدارس و مساجد مشغول به ارائه معارف مهدوی هستندو همچنین دو جلد کتاب در حوزه کودکان طراحی شده که شامل درس‌نامه‌های مهدویت هستند.

مدیر مؤسسه طلیعه عطر مشکات همدان تصریح کرد: امسال جشن بیعت با امام زمان(عج) در روز ۹ ربیع، مصادف با ۱۱ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰ در پارک مردم و با سخنرانی آیت‌الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و همچنین اهتزاز پرچم امام زمان(عج) برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: برگزاری جشن بیعت در نهم ربیع‌الاول، برپایی مراسم‌ میدانی، کرسی‌های مناظره علمی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، نشست‌های علمی، مقاله‌نویسی و فعالیت‌های اجتماعی همچون اطعام نیازمندان و توزیع بسته‌های معیشتی از دیگر اقدامات این مجموعه است.

مظاهری با اشاره به برگزاری مراسم‌ مختلف در پنج مناسبت مذهبی همچون محرم،غدیر، فاطمیه، نیمه شعبان و نهم ربیع‌الاول تصریح کرد: غرفه‌های فرهنگی، کرسی‌های مناظره و برنامه‌های متنوع در سطح شهر برگزار شده است تا جامعه بیش از پیش با معارف مهدوی آشنا شود.

در پایان از پوستر نخستین نشست علمی پژوهشگران، سخنرانان و مربیان باسابقه عنوان آموزش مهدویت نیز رونمایی شد.

انتهای پیام/