افتتاح خط بافندگی کارخانه بافت بلوچ؛ نماد توسعه صنعتی سیستان و بلوچستان
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به عزم جدی دولت چهاردهم برای توسعه همهجانبه استان گفت: افتتاح خط بافندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر نقطه عطفی در مسیر پیشرفت اقتصادی این نقطه از ایران اسلامی است.
به گزارش ایلنا، منصور بیجار، روز شنبه در مراسم افتتاح خط بافندگی کارخانه بافت بلوچ، که با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایرانشهر برگزار شد؛ اهمیت این پروژه را در رشد اقتصادی و اشتغالزایی استان برجسته دانست و اظهار کرد: دولت چهاردهم با عزم راسخ در مسیر توسعه سیستان و بلوچستان حرکت میکند.
وی از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نشانه توجه ویژه دولت به سیستان و بلوچستان قدردانی کرد و افزود: طی کمتر از یک سال پنج سفر هیات دولت به استان انجام شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: در هفته دولت بیشاز یکهزار و ۸۰۰ پروژه با اعتبار ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسیده که نشاندهنده تلاشهای گسترده در حوزه زیرساخت، اقتصاد و سرمایهگذاری است.
وی به اهمیت پروژههای زیرساختی کلان مانند راهآهن، توسعه بزرگراهها و طرحهای آبرسانی اشاره کرد و گفت: این اقدامات سرعت توسعه استان را افزایش داده و به حرکت پرشتاب آن کمک میکند.
بیجار با قدردانی از پیگیریهای مستمر مسوولان برای افتتاح این خط از کارخانه بافت بلوچ، این واحد تولیدی را نمادی از پیشرفت صنعتی استان دانست که امید تازهای در دل مردم زنده کرده است.
وی با یادآوری مشکلات گذشته سیستان و بلوچستان در توزیع عادلانه ثروت و نقش کمرنگ صنایع در توسعه، گفت: احیای این کارخانه باعث شده تا ظرفیتهای بالقوه استان شکوفا و چشمانداز روشنی برای آینده فراهم شود.
استاندار سیستان و بلوچستان از وزیر صمت خواست با تشویق سرمایهگذاران و حمایت از طرحهای صنعتی، روند توسعه را در استان تسریع و بر لزوم اجرای مصوبات سفرهای خارجی به پاکستان و عمان اشاره کرد تا تکالیف و طرحهای منطقهای با جدیت دنبال شود.
وی به ضرورت افزایش اختیارات مدیریتی سیستان و بلوچستان اشاره کرد و خواستار تغییر نگاه مدیریتی کشور به مناطق محروم شد تا استان بتواند نقش مؤثرتری در توسعه ایفا کند.
بیجار نیز از مردم سیستان و بلوچستان خواست با حفظ وحدت، همدلی و همکاری در مسیر امنیت و توسعه همراه دولت باشند و یادآور شد مردم در شرایط سخت اخیر، ایستادگی و وفاداری خود را نشان دادهاند و این همراهی باید مانند همیشه تداوم یابد.