مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان:

انرژی خورشیدی راه‌برون‌رفت از بحران تامین انرژی است

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان گفت: انرژی خورشیدی راه‌برون‌رفت از بحران تامین انرژی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، سید شمس الدین حسینی امروز شنبه در آیین افتتاح نیروگاه ۷۳کیلو وات خورشیدی، گفت: متاسفانه ناتزاری انرژی در ماه‌های اخیر، هم باعث نگرانی مردم شده و هم دغدغه مسوولان را افزایش داده است. 

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از آغاز فعالیت خود در لرستان ااطهار داشت: از همان ابتدا پیگیری نصب سامانه‌های انرژی خورشیدی را در اولویت کار قرار داده و این نیروگاه، سومین نیروگاه خورشیدی است که در استان راه‌اندازی می‌شود. 

وی افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه این فناوری در لرستان وجود دارد که می‌تواند به ویژه در حوزه گلخانه‌ها و مزارع کشاورزی به عنوان جایگزین پایدار برای سوخت‌های فسیلی مورد استفاده قرار بگیرد. 

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان در ادامه عنوان کرد: این اقدام فراتر از مسوولیت سازمانی می‌باشد، چرا که راه برون‌رفت از چالش‌های انرژی، استفاده از منابع تجدیدپذیر است. 

حسینی تاکید کرد: پاییز امسال طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اجرا خواهد شد و لازم است تمام بخش‌ها پای کار بیایند تا این مسیر با سرعت بیشتری طی شود. چرا که همه میدانیم، تحقق اهداف کلان در حوزه انرژی‌های پاک نیازمند همگرایی و همراهی مسئولین، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مشارکت مردم است.

