افتتاح پست برق و نیروگاه ۷۳ کیلو وات خورشیدی بروجرد
همزمان با ششمین روز از هفته دولت، پست برق و نیروگاه خورشیدی ۷۳ کیلوواتی بروجرد با قابلیت ارتقاء تا ۱۱۰ کیلووات و با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، معاون استاندار و فرماندار بروجرد در آیین بهرهبرداری از این پروژه گفت: ۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در چارچوب سند راهبردی و توسعه شهرستان در یکسال گذشته در واحدهای تولیدی، طرحهای عمرانی، زیرساختی و خدماتی بروجرد انجام شده است.
قدرت اله ولدی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از رییسجمهور و لزوم عملگرایی مدیران در زمینه تولید و صنعت اظهار داشت: در یک سال اخیر، میزان سرمایهگذاری و اقدام عمرانی در شهرستان ۱۰ برابر سال قبل بوده است.
وی افزود: در مجموع سهم بروجرد در پروژههای دولت چهاردهم قابل توجه است و در ارائه آمارها دقت ویژهای صورت گرفته تا ارقام واقعی و قابل اثبات به مردم اعلام شود.
فرماندار بروجرد در ادامه عنوان کرد: ماموریت دولت در شهرستان، تکمیل پروژههای نیمهتمام و احیای کارخانجات تعطیل و نیمهتعطیل میباشد، پروژههایی مانند ورزشگاه ولایت، فاضلاب شهری و سدها با همین رویکرد در دستور کار قرار دارد.