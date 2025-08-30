به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علی منصوری با اعلام این خبر گفت: افتتاح روکش آسفالت محور علامرودشت غیب الهی به طول ٢ هزار و پانصد متر با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی بهسازی و تعریض محور ترمان- سبخی به طول ۵ کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، افتتاح بهسازی و تعریض محور آنتنی روستای کال به طول ۱۱ کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و با مشارکت خیرین از جمله پروژه های اداره کل راه و شهرسازی لارستان به مناسبت هفته دولت امسال در حوزه استحفاظی شهرستان لامرد است.

به گفته وی قرار است آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های یاد شده، فردا صبح (یکشنبه، ٩ شهریور) با حضور موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی ، علیزاده فرماندار لامرد ، سلیمانی مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی لارستان و جمعی از مسئولان محلی، معتمدین و خیرین و شوراهای اسلامی برگزار شود.

انتهای پیام/