آغاز افتتاح و عملیات اجرایی پروژه‌های راه‌سازی شهرستان لامرد با اعتباری افزون بر یک هزار میلیارد ریال

آغاز افتتاح و عملیات اجرایی پروژه‌های راه‌سازی شهرستان لامرد با اعتباری افزون بر یک هزار میلیارد ریال
رئیس اداره راه و شهرسازی لامرد گفت: افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های راه‌سازی شهرستان لامرد با اعتباری بالغ بر یکهزار و ٨٠ میلیارد ریال در هفته دولت امسال انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علی منصوری با اعلام این خبر گفت: افتتاح روکش آسفالت محور علامرودشت غیب الهی به طول ٢ هزار و پانصد متر با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی بهسازی و تعریض محور ترمان- سبخی به طول ۵ کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، افتتاح بهسازی و تعریض محور آنتنی روستای کال به طول ۱۱ کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و با مشارکت خیرین از جمله پروژه های  اداره کل راه و شهرسازی لارستان به مناسبت هفته دولت امسال در حوزه استحفاظی شهرستان لامرد است. 

به گفته وی قرار است آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های یاد شده، فردا صبح (یکشنبه، ٩ شهریور) با حضور  موسوی نماینده  مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی ، علیزاده فرماندار لامرد ،  سلیمانی مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی لارستان و جمعی از مسئولان محلی، معتمدین و خیرین و شوراهای اسلامی برگزار شود. 

 

خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
هتل کیش