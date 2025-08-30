تخلف ۳۵ مدرسه مشهد در دریافت وجه اجباری محرز شد

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، غلامحسین غفوری اظهار کرد: در سطح استان خراسان رضوی حدود ۸۷۰۹ مدرسه شامل دولتی، غیردولتی و مدارس خاص فعالیت دارند که در مجموع نزدیک به ۴۹ هزار کلاس درس را در خود جای داده و بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش دارند. تاکنون ۵۸ مورد شکایت، چه به‌صورت ثبت‌شده و چه تلفنی، به دست مسئولان رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مشکل گزارش‌شده از سوی خانواده‌ها مربوط به دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی بوده است، افزود: بر همین اساس، پایش‌های منظم هفتگی در مشهد و برخی شهرستان‌های بزرگ انجام شده و تاکنون ۱۸۰ مدرسه مورد بازدید قرار گرفته‌اند، از میان این مدارس، تخلف ۳۵ مدرسه محرز شده که به آن‌ها تذکر کتبی داده شده و در برخی موارد نیز پرونده به هیئت تخلفات ارجاع خواهد شد.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: این بازدیدها در قالب پروژه «مهر» از ۱۵ تیرماه آغاز شده و تا کنون به‌طور منظم ادامه یافته، به‌گونه‌ای که تاکنون ۳۱ پایش صورت گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد مدارس متخلف دخترانه و ۶۰ درصد پسرانه بوده‌اند. همچنین نزدیک به ۷۰ درصد تخلفات در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول رخ داده است.

عفوری با اشاره به اینکه با وجود مشکلات ناشی از کمبود سرانه آموزشی دانش‌آموزی که در حال حاضر تنها کفاف هزینه‌های جاری مانند آب، برق، گاز و تلفن را می‌دهد، گفت: دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی تخلف محسوب می‌شود. مدارس تنها در چند مورد مجاز به دریافت وجه از خانواده‌ها هستند که شامل حق بیمه دانش‌آموز، هزینه کتاب در صورت ثبت‌نام توسط مدرسه، هزینه لباس فرم و در هنرستان‌ها نیز هزینه لباس کار می‌باشد و هرگونه وجه دیگر وجاهت قانونی ندارد.

وی ادامه داد: در صورت نیاز، مدارس می‌توانند از طریق انجمن اولیا و مربیان یا جذب خیرین مشکلات خود را برطرف کنند. در همین راستا، وزارت آموزش‌وپرورش و اداره کل استان در تلاش‌اند تا با افزایش سرانه دانش‌آموزی، بخشی از دغدغه‌های مدیران مدارس را کاهش دهند.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: برای پیشگیری از تکرار تخلفات، تاکنون پنج جلسه حضوری و وبیناری با حضور مدیران و نمایندگان آنان از ۴۸ اداره، منطقه و ناحیه استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این جلسات، مدیران مدارس نسبت به قوانین و الزامات ثبت‌نام به‌طور کامل توجیه شده‌اند و حتی در برخی موارد، تغییر مدیریت نیز انجام شده است، همچین والدین می‌توانند در صورت بررسی تخلف از سوی مدرسه، شکایات خود را به صورت کتبی از طریق سامانه «مای‌مدیو» به ثبت برسانند. در مجموع روند کار در حال حاضر رو به بهبود بوده و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این اقدامات، آرامش و انضباط بیشتری بر فضای مدارس استان حاکم گردد.

انتهای پیام/