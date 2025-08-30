به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی در آیین آغاز عملیات اجرایی ۵ واحد نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالش‌های پیش روی وزارت نیرو در سال جاری، اظهار داشت: امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای وزارت نیرو بود چرا که نزولات جوی بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و این موضوع منجر به بروز ناترازی‌های شدید در حوزه برق شد.

معاون رئیس‌جمهور کاهش تولید برق آبی به دلیل کمبود آب در سدها را بخشی از این چالش‌ها برشمرد و افزود: با وجود این مشکلات و بار سنگین روی دوش وزارت نیرو، با تدابیر اندیشیده‌شده از این گردنه ناترازی عبور خواهیم کرد.

پورمحمدی با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف برق و کاهش استفاده از لوازم پرمصرف، از نمایشگاه محصولات کاهنده مصرف برق که توسط یکی از جوانان استان برگزار شده بود، تقدیر کرد و گفت: استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف می‌تواند مصرف برق را تا ۷۵ درصد کاهش دهد. ما از سال گذشته هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی را در دستور کار داریم.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام در این زمینه، اصلاح شیوه‌های مصرف است و حتی با تعویض یک لامپ نیز می‌توان به کاهش چشمگیری در مصرف دست یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از افتتاح نیروگاه‌های جدید در سایر استان‌ها خبر داد و بر لزوم مدیریت مؤثر ظرفیت‌های تولید برق در استان‌ها و عرضه آن در بورس تأکید کرد.

پورمحمدی همچنین از تولید داخلی تجهیزات کاهنده مصرف برق و همکاری دولت با بخش خصوصی برای عرضه برق صرفه‌جویی‌شده به کارخانه‌ها خبر داد و گفت: بر اساس قوانین پایه، به ازای هر میزان صرفه‌جویی در مصرف برق، امکان خریداری آن از دولت و عرضه به کارخانه‌ها فراهم است.

وی در پایان بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید انرژی خورشیدی در چهارمحال و بختیاری تأکید و خاطرنشان کرد: منابع مورد نیاز برای این پروژه‌ها با مجوز مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی تأمین شده و این پروژه‌ها به خوبی در حال پیشرفت هستند.

