دساگیری 98 قاچاقچی و کشف 70 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین

به گزارش ایلنا در قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات اجرای این طرح اظهار داشت: در راستای اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه پلیس برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مرحله بیستم طرح " آرامش در شهر" طی مدت 6 روز با محوریت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سراسر استان قزوین به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این مرحله، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری یگان‌های انتظامی و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده، با هماهنگی مراجع قضائی به محل‌های از پیش شناسایی‌شده اعزام شدند، که در نتیجه این عملیات، 98 نفر از قاچاقچیان، خرده ‌فروشان و نگهدارندگان مواد مخدر دستگیر، و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: همچنین درجریان این طرح، 77 نفر از معتادان متجاهر و عادی نیز شناسایی و جمع‌آوری شده و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

سردار طرهانی از کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: در مجموع، 70 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، 35 کیلوگرم انواع قرص روان‌گردان و همچنین مقادیر قابل توجهی آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر از متهمان کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه گفت: در راستای اجرای این طرح، برای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، 22 دستگاه خودرو و 15 دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

سردار"محمدقاسم طرهانی" با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت پایدار در سطح جامعه نیازمند همراهی و مشارکت مستمر شهروندان با پلیس است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.