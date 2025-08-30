در طرح "آرامش در شهر" صورت گرفت؛
دساگیری 98 قاچاقچی و کشف 70 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از اجرای بیستمین مرحله طرح سراسری "آرامش در شهر" با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده، برخورد قاطع با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات اجرای این طرح اظهار داشت: در راستای اجرای مستمر طرحهای مقابلهای و پیشگیرانه پلیس برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، مرحله بیستم طرح " آرامش در شهر" طی مدت 6 روز با محوریت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر در سراسر استان قزوین به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در این مرحله، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری یگانهای انتظامی و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده، با هماهنگی مراجع قضائی به محلهای از پیش شناساییشده اعزام شدند، که در نتیجه این عملیات، 98 نفر از قاچاقچیان، خرده فروشان و نگهدارندگان مواد مخدر دستگیر، و به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: همچنین درجریان این طرح، 77 نفر از معتادان متجاهر و عادی نیز شناسایی و جمعآوری شده و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.
سردار طرهانی از کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: در مجموع، 70 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، 35 کیلوگرم انواع قرص روانگردان و همچنین مقادیر قابل توجهی آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر از متهمان کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه گفت: در راستای اجرای این طرح، برای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، 22 دستگاه خودرو و 15 دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیتهای مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.
سردار"محمدقاسم طرهانی" با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت پایدار در سطح جامعه نیازمند همراهی و مشارکت مستمر شهروندان با پلیس است و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.