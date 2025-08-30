بیمارستان هزار تختخوابی شهرکرد نیاز فوری چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد راستینه صبح امروز در دیدار با معاون رییس‌جمهور با تبریک هفته دولت، تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان یک‌هزار تختخوابی شهرکرد را یکی از ضرورت‌های اصلی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

وی افزود: مطالعات اجرای این طرح تکمیل شده و برای بررسی به ماده (۲۳) ارسال شده است و برای عملیاتی شدن آن نیاز به کمک و مساعدت داریم تا بخشی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان استان رفع شود.

نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود تنش آبی در همه روستاهای استان، گفت: رفع این مشکل نیز نیازمند مساعدت است.

راستینه تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و راه‌ها را از دیگر نیازهای استان برشمرد و افزود: اگرچه در سال‌های گذشته کمک‌های خوبی در این زمینه شده، اما همچنان جای کار زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به طرح راه‌آهن استان، گفت: تکمیل این طرح نیز به کمک و مساعدت ویژه نیاز دارد تا استان از بن‌بست خارج شود.

راستینه در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پیشران استان مانند فولاد و صنایع گلخانه‌ای، بر لزوم پرداخت تسهیلات برای اجرا و تکمیل این طرح‌ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه بانک‌های درون استان ضعیف است، افزود: وضعیت بانک‌های چهارمحال و بختیاری از لحاظ کفایت سرمایه بسیار نامناسب است و این بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات و پشتیبانی از طرح‌ها را ندارند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس هشدار داد: تا زمانی که مشکل کفایت سرمایه بانک‌های استان حل نشود، تمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و گلخانه‌ای به دلیل نبود منابع مالی با مشکل جدی مواجه و متوقف خواهند شد که این امر نیز نیازمند مساعدت فوری است.

