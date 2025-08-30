وزیر صمت، خط بافندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر را افتتاح کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز (شنبه هشتم شهریور) در گرامیداشت هفته دولت، خط بافندگی مرحله دوم کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان را با سرمایهگذاری بیش از ۱.۵ هزار میلیارد تومان افتتاح کرد.
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک در بدو ورود به ایرانشهر مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسوولان محلی و نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
شرکت در آیین افتتاح خط بافندگی صنایع گسترش بلوچ، از مهمترین برنامههای سفر وزیر صمت به سیستان و بلوچستان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آیین افتتاح فاز دوم کارخانه بافت بلوچ، گفت: اتمام این پروژه حاصل یک تلاش جمعی بوده و با وجود چالشها، مشکلات و پیچیدگیهای متعدد، اکنون بیش از ۱۰۲ ماشین جدید با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا در کارخانه بافت بلوچ نصب و در مرحله راهاندازی مقدماتی قرار گرفته است.
فرشاد مقیمی میزان سرمایهگذاری در این طرح را بیشاز ۱.۵ همت (۱۵۰۰ میلیارد تومان) از سوی وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست و افزود: ارزش واقعی کارخانه در حال حاضر بیش از ۲.۵ همت (۲۵۰۰ میلیارد تومان) برآورد شده است.
وی اظهار کرد: دستاورد این سرمایهگذاری، اشتغالزایی برای حدود ۲۰۰ نفر از جوانان منطقه است که آزمون جذب استخدامی آنها نیز برگزار شده و همزمان با راهاندازی فاز دوم، مشغول به کار خواهند شد. با اضافه شدن این افراد، جمع اشتغال مستقیم کارخانه از حدود ۳۰۰ نفر فعلی به ۵۰۰ نفر افزایش مییابد و اشتغال غیرمستقیم آن نیز به حدود ۹۰۰ نفر خواهد رسید.