به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس صبح شنبه در اجلاسیه شهدای پشتیبانی دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان که در باغ موزه دفاع مقدس رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گیلان، به‌ویژه ۸ هزار شهید این استان، اظهار کرد: خطه گیلان همواره در مسیر دین، اسلام و وطن پیشگام بوده و در دوران‌های مختلف تاریخ نقش بسزایی در دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهن عزیزمان داشته است.

وی با اشاره به قدمت فرهنگی و تمدنی گیلان افزود: این استان مهد تمدن‌های کهن است و پرچم اهل بیت (ع) از غدیر تا عاشورا همواره در این دیار برافراشته و شناخته شده بوده است.

استاندار گیلان تأکید کرد: نهضت مشروطه، نهضت جنگل و دیگر حرکت‌های مردمی در این استان همگی در راستای دین، اسلام و وطن شکل گرفته و نشان‌دهنده هویت اعتقادی عمیق مردم این خطه است.

حق‌شناس با اشاره به نقش برجسته مردم گیلان در دفاع از امنیت کشور گفت: استان گیلان ۴ هزار شهید در نیروهای نظامی و امنیتی تقدیم کرده و ۵۰ درصد شهدای نیروی دریایی کشور نیز از این استان هستند.

وی در ادامه به تجلیل از شهدای اقتدار و جان‌فشانی‌های دوران دفاع مقدس پرداخت و افزود: ۴۵ شهید گیلانی در جریان جنگ تحمیلی با ایستادگی در برابر دشمن، نماد اقتدار ملی ایران شدند و نامشان در تاریخ مقاومت ایران ثبت خواهد ماند.

استاندار گیلان در پایان گفت: مردم این استان، با هویت اعتقادی و تاریخی خود، در تاریخ آینده کشور نیز نقش‌آفرین خواهند بود و همچنان در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی پیش خواهند رفت.

