دو قطبی سازی جامعه ممنوع است/ از مداحان با سواد استفاده شود

به گزارش ایلنا، حجت السلام و المسلمین طاهری در نشست دوره ای این نهاد که به میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، افزود: در حالیکه اروپایی ها خباثت خود را تحت عنوان فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ملت و نظام دو چندان کرده اند و سعی دارند با فشار حداکثری، به خیال خام خود ملت ایران را وادار به پذیرش شکست و گردن کجی در برابر اربابان آدم کش دنیا نمایند، این دو قطبی‌سازی‌ها از سوی جریان های داخلی بزرگ‌ترین خطر برای کشور و مردم است

وی ادامه داد: کوبش به طبل دوقطبی سازی جامعه در حالی است که مردم شجاع و بصیر ایران در خطرناک ترین جنگ ترکیبی تاریخ معاصر نشان دادند که راست و چپ و خاکستری، بی حجاب و با حجاب، اصلاح طلب و اصولگرا، منتقد و حتی خارج نشین، همه پشت کشور و نیروهای مسلح غیور و شجاع خود تحت رهبری حکیمانه رهبر آگاه و مدبر رهبر معظم انقلاب هستند و کوچکترین فرصتی برای سوء استفاده از سوی دشمن ندادند و بی تردید همین عظمت روحی ملت ایران باعث قوت قلب نیروهای مسلح و مبارزه تا آخرین لحظه با قدرت های برتر نظامی جهان و زدن ضربه ی آخر به آنها شد.

وی تأکید کرد: جامعه روحانیت به همه به ویژه آنها که خود را دلسوز نظام و اسلام می دانند توصیه می کند که امروز بیش از زمان جنگ به حفظ این وحدت احتیاج است و به صراحت عرض می کنم که هر ندایی حتی با رنگ و بوی مذهبی و انقلابی و در ظاهر دلسوزانه که باعث تشدید اختلاف شود، صدای شیطان است و تکلیف ما است که نیروهای انقلابی را هوشیار کنیم تا وضعیت کشور را درک کنند و با سطحی نگری خود به این اتحاد مقدس تیشه نزنند.

تولیت آستان مقدس سید علاء الدین حسین (ع) با اشاره به تکلیف روحانیون در این زمینه اظهار داشت: روحانیت وظیفه دارد که اخبار و توئیت هایی که در فضای مجازی و با نیت تکه تکه کردن جامعه و به نام دین و نظام و رهبری منتشر می شود را رصد کرده و واکنش نشان دهد و اجازه ندهد که سودجویان مغرض یا غافلین بی بصیرت با رنگ و لعاب دینی و انقلابی یا روشنفکری افکار جامعه را به سمت دو قطبی سازی مهندسی کنند.

طاهری بار دیگر به موضوع بی حجابی بعنوان یکی از دلایل دوقطبی سازی جامعه پرداخت و گفت: واقعیت جامعه این نیست که برخی افراد در فضای مجازی القاء و سیاه نمایی می کنند. چرا حضور پرشکوه زنان باحجاب در مراسم راهپیمایی اربعین،راهپیمایی ۲۲ بهمن ومراسم تشییع شهدا را معیار نمی‌گیرند؟ چرا فکر می کنند که بی حجابی عده ی از دختران به آنها مجوز پاره پاره کردن کشور و جامعه را می دهد؟ چرا این افراد که خود را دارای دغدغه می دانند به جای سیاه نمایی و ریختن آب به آسیاب دشمنی که آماده ی حمله به کشور است، به فعالیت فرهنگی و اعتقادی نمی پردازند و با رفتار صالح و اخلاق نیکو و نمایش عظمت اسلام و کرامت اهل بیت (ع)، سبب جذب جوانان نمی شوند؟

مسئول مدرسه علمیه محمودیه ادامه داد: وظیفه سازمان تبلیغات تنها جمع کردن نوجوانان خاص و با دیدگاه مذهبی و اجرای برنامه های مختلف اعتقادی نیست، بلکه باید همین دختران بی‌حجاب و جوانان با ظاهر متفاوت و شلوار پاره را جذب کند.

وی تصریح کرد: هنر تبلیغات اسلامی جذب کردن است تا میدان به دست افرادی که فهم درستی از دین و تبلیغات اسلامی ندارند اما هیاهوی زیادی دارند نیوفتد. مگر ما از کلیساهای غرب ناتوان‌تریم که آنها حتی بچه‌های سرراهی را جذب می‌کنند؟ برخورد سلبی آخرین مرحله و مربوط به افرادی است که به عنوان سرباز دشمن و به صورت هدفمند در حال ترویج فساد در جامعه هستند، برای جوان و نوجوان مسلمان ایرانی باید کار تبلیغی و فرهنگی اولویت باشد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به آسیب های وارده از سوی بعضی از مداحان به حوزه دین گفت:نباید عده‌ای تنها با هیاهو و بدون سواد دینی، جلسات مذهبی را اداره کنند و دستمزدهای گزاف بگیرند. مداحان باید آموزش ببینند، مقتل بخوانند و به منابع معتبر تکیه کنند، نه اینکه سخنانی بگویند که در هیچ کتابی نیامده و منبع درستی ندارد. مداح باید قبل از همه عارف به مقام اهل بیت (ع) و تاریخ صحیح وقایع باشد. مداح بی سواد برای دین خطرناک است و سازمان تبلیغات باید در این حوزه برنامه ریزی و نظارت جدی داشته باشد.

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاء الدین حسین (ع) گفت: شخصیت علمی و ارزشمند آقای قانع نباید فراموش شود و شایسته است در عرصه‌های مختلف استان همچنان از توانمندی‌های ایشان بهره‌ برده شود چون عرصه ی فرهنگی و تبلیغی استان در زمان مدیریت ایشان تاثیرات سازنده ای را شاهد بود و تجربیات این روحانی فاضل و دیگر چهره های علمی و فرهنگی استان می تواند بر سرعت پیشرفت سازمان در دوره ی جدید بیافزاید.

وی افزود: این دو شهید بزرگ، پیرو خط امام (ره) ، نماد روحیه خدمت‌گزاری و صداقت در مدیریت بودند و عیار حکمرانی جمهوری اسلامی در زمان آنها تبلور عینی یافت و همگان معنای دولت انقلابی را درک کردند. در زمان حاضر نیز اگر دولت‌ها روحیه شهید رجایی و شهید باهنر را سرلوحه کار خود قرار می‌دادند، پیشرفت کشور بسیار بیش تر از امروز بود و بویژه شخصیت بزرگ شهید باهنر تاثیرات عمیقی بر آموزش و پرورش بر جای گذاشت که امیدواریم آموزش و پرورش از نگاه بلند این شهیدان و نیز شهید رئیسی که حقیقتا شهید خدمت بود به خوبی بهره‌مند شود.

