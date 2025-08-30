خبرگزاری کار ایران
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اسنپ بک تاثیری در معادلات ندارد/اروپا آویزان آمریکا است

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اسنپ بک تاثیری در معادلات ندارد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در واکنش به اقدام اخیر اروپایی ها در فعال سازی مکانیسم ماشه گفت: اروپا که خود آویزان آمریکا است، توانایی چندانی برای پیشبرد مسائل خود ندارد و اسنپ بک هم تاثیری در تحریم ها ندارد.

عزیزی خاطرنشان کرد: غربی ها در برجام تحریم های گسترده ای اعمال کردند و هیچ کدام از تحریم ها نیز علی رغم تعهداتی که دادند لغو نشد لذا اسنپ بک هم در این معادلات نقشی ندارد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر نیز اروپا با اسنپ بک به دنبال ایجاد فضایی جدید برای خود است که توسط آمریکایی ها نادیده گرفته شد.

وی افزود: آنها با جریان سازی رسانه ای به دنبال ایجاد هراس در ایران با اسنپ بک هستند و نباید به این هیاهو توجه کرد.

عزیزی ادامه داد: در این راستا کمیسیون امنیت ملی و مجلس در هفته آتی جلساتی برای بررسی این موضوع خواهد داشت و بهترین تصمیم که منافع ملی را تامین کند گرفته خواهد شد.

