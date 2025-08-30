معاونرییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه وارد شهرکرد شد
معاونرییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه همزمان با هفتمین روز از گرامیداشت هفته دولت با حضور در گلزار شهدای شهرکرد ، با نثار گل و فاتحه به مقام شامخ شهیدان این استان ادای احترام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، حمید پورمحمدی به عنوان سومین عضو کابینه دولت چهاردهم روز شنبه به چهارمحال و بختیاری سفر کرده است که مورد استقبال استاندار و مسوولان استان قرار گرفت.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در سفر یک روزه خود به چهارمحال و بختیاری در آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی شرکت میکند.
بازدید از اورژانس و طرح توسعه بیمارستان هاجر شهرکرد، شرکت در شورای اداری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرکرد از جمله دیگر برنامههای سفر یک روزه معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه به چهارمحال و بختیاری است.