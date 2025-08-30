به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی افزود: عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود و با اعتباری بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به پایان رسید.

فرماندار شهرستان شیراز نیز در این آیین گفت: حق استان فارس بسیار بیشتر از زیرساخت‌های موجود است؛ این خطه در طول تاریخ کهن ایران، در دوره‌های متعددی پایتخت و مرکز توجه بوده است.

کراماتی با اشاره به ملزومات تمدن‌های امروزی، افزود: امیدواریم در توسعه متوازن، به فارس توجه شایسته شود و تنها گذشته پرافتخار آن مورد استناد نباشد.

وی تاکید کرد: ما به آینده بیش از گذشته نیازمندیم و امیدواریم آینده فارس درخشان‌تر از گذشته باشد.

