فرماندار شیراز:
آینده فارس باید درخشانتر از گذشته باشد
بهرهبرداری استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرا با حضور فرماندار شهرستان شیراز شد.
به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی افزود: عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود و با اعتباری بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به پایان رسید.
فرماندار شهرستان شیراز نیز در این آیین گفت: حق استان فارس بسیار بیشتر از زیرساختهای موجود است؛ این خطه در طول تاریخ کهن ایران، در دورههای متعددی پایتخت و مرکز توجه بوده است.
کراماتی با اشاره به ملزومات تمدنهای امروزی، افزود: امیدواریم در توسعه متوازن، به فارس توجه شایسته شود و تنها گذشته پرافتخار آن مورد استناد نباشد.
وی تاکید کرد: ما به آینده بیش از گذشته نیازمندیم و امیدواریم آینده فارس درخشانتر از گذشته باشد.