فرماندار شیراز:

آینده فارس باید درخشان‌تر از گذشته باشد

آینده فارس باید درخشان‌تر از گذشته باشد
بهره‌برداری استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرا با حضور فرماندار شهرستان شیراز شد.

به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی افزود: عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود و با اعتباری بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به پایان رسید.

فرماندار شهرستان شیراز نیز در این آیین گفت: حق استان فارس بسیار بیشتر از زیرساخت‌های موجود است؛ این خطه در طول تاریخ کهن ایران، در دوره‌های متعددی پایتخت و مرکز توجه بوده است.

 کراماتی با اشاره به ملزومات تمدن‌های امروزی، افزود: امیدواریم در توسعه متوازن، به فارس توجه شایسته شود و تنها گذشته پرافتخار آن مورد استناد نباشد.

وی تاکید کرد: ما به آینده بیش از گذشته نیازمندیم و امیدواریم آینده فارس درخشان‌تر از گذشته باشد.

