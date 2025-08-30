رئیس کل دادگستری استان خبر داد:
صلح و سازش ۱۹ هزار و ۴۹۸ پرونده در شوراهای حل اختلاف لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان از صلح و سازش ۱۹ هزار و ۴۹۸ پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری روز شنبه هشتم شهریور ماه در رابطه با عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در رسیدگی به پروندهها و تلاش برای صلح و سازش بین طرفین پرونده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صلح و سازش به لحاظ حقوقی، قانونی و قضایی آثار بسیار مطلوبی بر جامعه دارد و مجموعه قضایی استان به جد به دنبال ایجاد صلح و سازش بین طرفین پروندهها است و در این راستا اقدامات خوبی در شوراهای حل اختلاف استان انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» در ایام ماههای محرم و صفر بیان کرد: این پویش بعد از تاکیدات رئیس قوه قضاییه در ماههای محرمالحرام و صفر و ایام عزاداری و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام در استان اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: در قالب پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» و با کمک و مساعدت خیرین و صاحبان حق و شکات خصوصی، شرایطی مهیا شد که زندانیان جرائم غیرعمد و زندانیان دارای شاکی خصوصی، از موهبت آزادی برخوردار شوند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در رابطه با عملکرد شوراهای حل اختلاف استان بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۱ هزار و ۹۶۳ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده است که با تلاش کارکنان این شوراها و گذشت طرفین پرونده، ۱۹ هزار و ۴۹۸ پرونده به صلح و سازش ختم شده است که معادل ۴۸ درصد کل پروندهها است.
وی تصریح کرد: با تلاش مسئولان قضایی استان، صلحیاران، ریش سفیدان و بزرگان طوایف لرستان، از ابتدای سال جاری ۱۱ پرونده قصاص با سازش ختم شده است که این گذشتها نشان از بزرگواری و قلب بخشنده اولیای دم پروندهها و عشق مردم به اهل بیت عصمت و طهارت و قابل تقدیر است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: همچنین با کمک خیرین و گذشت شکات، ۴۶۰ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.
شهواری بیان کرد: با بهرهگیری از ریشسفیدان، صلح یاران و متنفذین و با استفاده از ظرفیت قومی قبیلهای و پیوندهای مستحکم اجتماعی بین مردم، از ابتدای سال جاری ۲۳ پرونده نزاع دسته جمعی با سازش ختم شده است که منجر به مختومه شده تعدادی زیادی پرونده در ارتباط با آنها شده است.
رئیس شورای قضایی لرستان تاکید کرد: مسئولان قضایی استان همواره در تلاش هستند تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و کمک مردم، پروندهها را خارج از روال قضایی به سازش منتهی کنند تا از ورود پروندهها به محاکم جلوگیری شود.