خبرگزاری کار ایران
بازداشت عامل تصادف عمدیِ بانوان در نوشهر
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در پی وقوع یک تصادف عمدی در منطقه سی‌سنگان نوشهر که منجر به فوت و زخمی شدن سه بانوی عابر پیاده شد، پلیس در کمتر از چند ساعت راننده متخلف را شناسایی و بازداشت کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس مازندران، سرهنگ علی‌اکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اعلام این خبر، بیان داشت؛ در پی وقوع تصادف عمدی که باعث فوت و زخمی شدن سه عابر پیاده در منطقه سی‌سنگان شد موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد؛ مأموران با تشکیل تیم‌های تخصصی متشکل از پلیس آگاهی و امنیت عمومی در کمتر از چند ساعت راننده متخلف را در منطقه سی‌سنگان شناسایی و بازداشت کردند.

سرهنگ درویشی، اظهار کرد؛ برابر تحقیقات پلیس، راننده خودور پراید به علت استعمال مواد مخدر صنعتی دست به این اقدام زد که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودروی وی توقیف شد.

 

 

